Lopovi harali Dalmacijom: Provale u kuće, krađe u trgovinama, a Njemici na plaži nestalo zlato vrijedno 1.000 eura

Policija na šibenskom području tijekom proteklog dana evidentirala je četiri značajnija imovinska kaznena djela – dvije teške krađe i dvije krađe. Na meti lopova našli su se bungalov, obiteljska kuća, trgovina, ali i torba ostavljena na plaži.

Provalili u bungalov i odnijeli alat

U razdoblju od 16. do 26. kolovoza na Jadriji nepoznati počinitelj provalio je u bungalov u vlasništvu 70-godišnjaka. Iz objekta je ukrao razni alat, a nastala materijalna šteta procijenjena je na oko 300 eura. Nova provala zabilježena je u Oćestovu. Tamo je 23. kolovoza nepoznati počinitelj provalio u kuću 57-godišnjaka te iz nje ukrao novac. Policija nije objavila o kojem je iznosu riječ.

Policija je izvijestila i o krađi koja se dogodila 10. kolovoza u Šibeniku. Nepoznati počinitelj iz trgovine je ukrao parfeme, čime je vlasniku pričinjena materijalna šteta od približno 200 eura. Najveća prijavljena materijalna šteta zabilježena je u srijedu, 26. kolovoza, na plaži u Vodicama. Nepoznati počinitelj iz torbe je ukrao zlatni nakit u vlasništvu 35-godišnje državljanke Njemačke. Vrijednost ukradenog nakita procjenjuje se na oko 1.000 eura.

Policija traga za počiniteljima

Protiv zasad nepoznatih počinitelja bit će podnesene kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Policija nastavlja provoditi izvide kako bi otkrila osobe odgovorne za ove krađe i provale.