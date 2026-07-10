Lopovi haraju Šibensko-kninskom županijom: Ukrali prikolicu, novčanike i novac iz torbi

Na području Šibensko-kninske županije tijekom proteklog dana prijavljene su četiri krađe, izvijestila je policija.

Najveća materijalna šteta zabilježena je u Pirovcu, gdje je nepoznati počinitelj u razdoblju od 15. svibnja do 8. srpnja iz dvorišta kuće otuđio prikolicu u vlasništvu 74-godišnjaka. Vlasnik je oštećen za oko 800 eura.

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Na odmorištu Krka 28. lipnja nepoznati počinitelj iz osobnog automobila 32-godišnjaka ukrao je novčanik s novcem.

U Šibeniku su prijavljene još dvije krađe. Nepoznati počinitelj 3. srpnja 55-godišnjakinji je iz torbe ukrao novčanik s osobnim dokumentima i novcem, dok je 8. srpnja 35-godišnjakinji iz torbe otuđen novac.

Policija provodi kriminalistička istraživanja radi pronalaska počinitelja, protiv kojih će biti podnesene kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.