Lopovi haraju šibenskim područjem: Iz ureda i stana odnijeli novac

Šibenska policija izvijestila je o dvije imovinske delikte prijavljene tijekom proteklog dana na području svoje nadležnosti.

Kako navode, nepoznati počinitelj je 3. srpnja iz ureda tvrtke sa sjedištem u Bilicama otuđio novac.

Također, 12. srpnja u Šibeniku provaljeno je u stan u vlasništvu 50-godišnjaka, iz kojeg je također ukraden novac.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila identitet počinitelja, a protiv zasad nepoznatih osoba bit će podnesene kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.