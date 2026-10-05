Lopov upao u kuću 24-godišnjaka u Šibeniku i ukrao novac! Traži ga policija

Šibenska policija tijekom proteklog vikenda evidentirala je dvije krađe na području grada Šibenika. U oba slučaja počinitelji su zasad nepoznati, a policija traga za njima.

Prva krađa dogodila se 2. listopada u jednoj trgovini u Šibeniku. Nepoznati počinitelj 43-godišnjoj ženi ukrao je novčanik u kojem su se nalazili novac i osobni dokumenti.

Dan kasnije, 3. listopada, policiji je prijavljena još jedna krađa. Nepoznati počinitelj iz kuće u vlasništvu 24-godišnjaka u Šibeniku otuđio je novac.

Protiv zasad nepoznatih počinitelja bit će podnesene kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Policija nastavlja provoditi izvide kako bi utvrdila identitet počinitelja i pronašla ih.