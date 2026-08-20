Longevity Pen predstavlja Spermidin: novi korak u longevity konceptu

Nakon NAD+ formulacije, Longevity Pen proširuje svoju platformu spermidinom - prirodnim poliaminom koji posljednjih godina privlači sve veću pozornost znanosti zbog svoje uloge u staničnim procesima i povezanosti s autofagijom. Novi S-Core 200 osmišljen je kao komplementarni modul postojećem N-Core 500 (NAD+) protokolu.

Nakon što je sredinom godine stigao na hrvatsko tržište s NAD+ formulacijom, Longevity Pen ulazi u novu fazu razvoja svoje modularne longevity platforme. Predstavljen je S-Core 200 sa spermidinom, čime se postojeći koncept usmjeren na NAD+ i stanični metabolizam proširuje na još jedno područje suvremenih istraživanja dugovječnosti, a to su procesi staničnog održavanja i obnove.

Time se otvara i šira perspektiva longevityja. Dugovječnost danas nije usmjerena samo na pitanje kako živjeti dulje, već prije svega kako što dulje očuvati funkcionalnost, vitalnost i kvalitetu života.

Što je zapravo spermidin?

Spermidin je prirodno prisutan poliamin, mala organska molekula koja se nalazi u ljudskom organizmu i sudjeluje u nizu bioloških procesa. Organizam ga može sintetizirati, dio nastaje djelovanjem crijevne mikrobiote, a dodatno ga unosimo hranom.

Prirodno ga nalazimo u brojnim namirnicama, posebno u pšeničnim klicama, soji i fermentiranim proizvodima od soje, mahunarkama, gljivama, brokuli, cvjetači, orašastim plodovima te nekim zrelim sirevima.

Poseban interes znanstvene zajednice posljednjih je godina usmjeren na povezanost spermidina s autofagijom odnosno prirodnim mehanizmom kojim stanica razgrađuje i reciklira oštećene ili nepotrebne vlastite komponente. Riječ je o jednom od temeljnih procesa održavanja stanične homeostaze, zbog čega se spermidin sve intenzivnije istražuje u kontekstu biologije starenja i zdravog životnog vijeka.

Upravo taj rastući znanstveni interes svrstava spermidin među molekule koje zauzimaju sve važnije mjesto u suvremenim longevity istraživanjima.

NAD+ i spermidin: dva komplementarna smjera

Dolaskom S-Core 200, Longevity Pen koncept više se ne temelji na samo jednoj formulaciji.

N-Core 500 sadrži NAD+, koenzim prirodno prisutan u organizmu i važan za stanični metabolizam i procese stvaranja energije. S-Core 200 donosi spermidin, čija se biološka uloga istražuje prvenstveno u kontekstu stanične homeostaze, autofagije i procesa povezanih sa zdravim starenjem.

Upravo zato proizvođač ih pozicionira kao dva komplementarna modula Longevity Pen protokola, temeljena na sastojcima koji se u longevity istraživanjima proučavaju u kontekstu staničnog metabolizma, energije i procesa staničnog održavanja.

S-Core 200 sadrži ukupno 200 mg spermidina, a način primjene definiran je protokolom proizvođača.

Jedan uređaj, modularni pristup

Longevity Pen razvijen je kao višekratni uređaj za precizno mikrodoziranje koji koristi izmjenjive uloške s različitim formulacijama.

Nakon N-Core 500 uloška s NAD+, S-Core 200 predstavlja sljedeći modul unutar istog sustava. Korisnik tako ne treba zaseban uređaj za svaku formulaciju, već Longevity Pen postaje osnova modularnog koncepta koji se može nadograđivati različitim protokolima.

Koncept je razvijen u Europi od strane biotehnološke kompanije Intraceutical Europe sa sjedištem u Nizozemskoj, uz naglasak na standardizirani sustav primjene, kontrolu kvalitete i sljedivost proizvoda. Longevity Pen uređaj nosi CE oznaku sukladnosti s primjenjivim europskim regulatornim zahtjevima, što predstavlja važan dio standardiziranog pristupa samom sustavu primjene.

Od energije prema cjelovitijem pristupu longevityju

Dolazak spermidina prati i širu promjenu u načinu na koji danas govorimo o longevityju.

Fokus se postupno pomiče od kratkoročnog povećanja energije i performansi prema dugoročnijem očuvanju funkcionalnosti organizma. Upravo zato Longevity Pen svoj koncept razvija kao platformu u kojoj različiti moduli ciljaju različite biološke procese koji su predmet suvremenih istraživanja zdravog starenja.

Spermidin tako nije zamišljen kao zaseban trendovski proizvod, već kao sljedeći korak u razvoju sustava koji longevity promatra cjelovitije.

Suvremeni longevity više ne postavlja samo pitanje koliko dugo živimo, već sve više stavlja naglasak na kvalitetu i funkcionalnost godina koje živimo.

Longevity Pen i S-Core 200 dostupni su putem odabranih partnerskih lokacija/poliklinika i službenih kanala Longevity Pena ( www.longevitypen.hr ; IG @longevitypen.hr ).