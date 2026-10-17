London je prije 200 godina pogodila najbizarnija poplava u povijesti: Ulice preplavilo milijun litara piva, poginulo osmero ljudi

Na današnji dan 1814. godine poplava piva iz pivovare uništila je brojne domove i odnijela osam ljudskih života.

Zvuči kao prizor iz neobične komedije, ali jedna od najbizarnijih katastrofa u povijesti Londona bila je sve samo ne smiješna. Davne 1814. godine golema količina piva izlila se iz jedne londonske pivovare, poplavila okolne ulice, uništila brojne domove i odnijela osam ljudskih života.

Događaj poznat kao Londonska pivska poplava ostao je zapamćen kao jedna od najneobičnijih industrijskih nesreća u britanskoj povijesti.

Pukla golema bačva sa 600.000 litara piva

Sve je počelo u pivovari Meux, smještenoj u blizini siromašne londonske četvrti St. Giles.

Pivovara je 1809. godine dobila novog vlasnika koji je odlučio proširiti poslovanje i povećati kapacitete proizvodnje. U sklopu tih planova izgrađen je golemi drveni spremnik visok gotovo sedam metara, namijenjen skladištenju piva.

U njemu se nalazilo oko 600.000 litara piva, no 1814. godine spremnik nije izdržao pritisak i puknuo je.

Pucanje je izazvalo lančanu reakciju, a iz pivovare se na okolne ulice izlila nezamisliva količina piva.

Procjenjuje se da je ukupno iscurilo između milijun i milijun i pol litara.

Val piva rušio ljude i prodirao u podrume

Golema količina tekućine stvorila je snažan val koji je prošao okolnim ulicama.

Prolaznici su ostali potpuno natopljeni, a neke je silina vala oborila na tlo. Ipak, najteže su stradali stanovnici obližnjih kuća, osobito oni koji su se u trenutku nesreće nalazili u podrumskim prostorijama.

Pivo je prodiralo u njihove domove, a zbog velike količine tekućine i snage udara pojedini objekti bili su djelomično ili potpuno uništeni.

U katastrofi je poginulo osam ljudi.

Tragedija i na sprovodu

Jedan od najpotresnijih detalja povezanih s ovom nesrećom odnosi se na sprovod koji se održavao u blizini pivovare.

Prema povijesnim izvještajima, na obližnjem groblju upravo je trajao pokop jednog Irca kada je naišao val piva.

Navodi se da je petero ljudi koji su prisustvovali sprovodu izgubilo život.

Istodobno su zabilježene i neobične reakcije dijela stanovništva. Prema tadašnjim izvještajima, pojedinci su nakon nesreće dolazili s posudama kako bi prikupili pivo koje se izlilo na ulice.

Dok su jedni pokušavali spasiti živote i imovinu, drugi su u katastrofi vidjeli priliku da dođu do besplatnog pića.

Sud zaključio da je riječ o Božjoj volji

Nakon tragedije postavilo se pitanje odgovornosti vlasnika pivovare.

Meux je u to vrijeme bila druga najveća pivovara u Londonu, a gubitak tako velikih količina piva predstavljao je ozbiljan financijski udarac.

Unatoč razmjerima katastrofe, vlasnik nije proglašen odgovornim.

Londonski sud zaključio je da je riječ o nesretnom slučaju, odnosno događaju koji se tada opisivao kao Božja volja.

Zbog toga nitko nije kazneno odgovarao za smrt osmero ljudi.

Pivovara je, uz financijsku pomoć povezanu s odlukom državnih vlasti, uspjela prebroditi gubitke i nastaviti poslovanje.

Nesreća promijenila način skladištenja piva

Iako je katastrofa iza sebe ostavila razorene domove i ljudske žrtve, imala je i dugoročne posljedice.

Nakon nesreće povećana su ulaganja u obnovu siromašne četvrti St. Giles, koja je pretrpjela velika oštećenja.

Promjene su zahvatile i pivarsku industriju. Golemi drveni spremnici postupno su ustupili mjesto sigurnijim metalnim konstrukcijama, kako bi se smanjio rizik od sličnih nesreća.

Pivovara Meux nastavila je poslovati još dugo nakon tragedije, sve do razdoblja Hladnog rata.