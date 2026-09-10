Lolić žestoko reagirao nakon Šutina dolaska na Perun: „Mještani sebi moraju postaviti samo jedno pitanje – vjerujete li HDZ-u i Šuti?“

Priča oko sanacije bivšeg kamenoloma Perun iznad Žrnovnice dobila je novi politički nastavak.

Nakon što je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta jučer obišao lokaciju kamenoloma zajedno s kandidatima HDZ-a za nadolazeće izbore u Žrnovnici te stanovnicima poručio da sanacija neće značiti nekontrolirano ni nezakonito odlaganje otpada, stigla je reakcija Marija Lolića.

Lolić je donedavni predsjednik Mjesnog odbora Žrnovnica i aktualni splitski gradski vijećnik. U ovom izbornom ciklusu odlučio je da se više neće kandidirati za Mjesni odbor, iako je u proteklom mandatu predvodio Žrnovnicu.

„Lijepo. Zato mještani moraju sebi postaviti samo jedno pitanje“

Lolić se nakon Šutina obilaska Peruna oglasio kratkom, ali prilično oštrom političkom porukom.

– Čujem da je danas gradonačelnik Tomislav Šuta odradio promotivni video na području kamenoloma na Perunu i poručio da nema straha od odlaganja otpada. Lijepo – započeo je Lolić.

Potom je pitanje Peruna izravno povezao s povjerenjem stanovnika u gradsku vlast.

– Zato nakon svega što gledamo u ovoj državi, mještani Žrnovnice moraju sami sebi postaviti samo jedno pitanje: Vjerujete li HDZ-u i Tomislavu Šuti? – poručio je.

„Zašto ih uopće treba uvjeravati?“

Lolić se posebno osvrnuo na poruku stanovnicima da nema razloga za strah od onoga što će se događati na području kamenoloma.

– Kad vlast mora građane uvjeravati da se ne trebaju bojati, možda je najzanimljivije pitanje upravo: zašto ih uopće treba uvjeravati? – napisao je.

Objavu je završio kratkom političkom opaskom:

– Ah, da. Kotarski su izbori.

Lolić je pitanje Peruna Šuti postavio još u lipnju

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da Lolić javno otvara pitanje budućnosti Peruna.

Još 10. lipnja na sjednici splitskog Gradskog vijeća pitao je gradonačelnika kako gradska uprava vidi buduću namjenu napuštenog kamenoloma te je li o tom prostoru razgovarano s Općinom Podstrana. Šuta je tada kazao da je kontaktirao stručne službe te je najavljen detaljniji odgovor pisanim putem.

Tema je posljednjih tjedana dodatno eskalirala nakon informacija o mogućem dovoženju velikih količina viška iskopa u bivši kamenolom. Dio stanovnika zatražio je dokumentaciju i precizne odgovore o tome kakav bi se materijal dovozio, u kojim količinama i na temelju kojih dozvola.

Šuta je sada s Peruna poručio da se radi o zakonskoj sanaciji, a ne nekontroliranom odlaganju, te da bi krajnji cilj trebao biti stavljanje prostora u funkciju lokalne zajednice.

Lolić, međutim, očito nije uvjeren da je time priča zaključena.

S obzirom na to da se kotarski i mjesni izbori održavaju 27. rujna, sve je jasnije da je budućnost Peruna postala jedna od ključnih političkih tema pred izbore u Žrnovnici.