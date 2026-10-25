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Lolić: Sloboda nije pala s neba, ne smijemo zaboraviti žrtvu naših predaka

Povodom 82. obljetnice oslobođenja Žrnovnice od fašističke okupacije oglasio se Mario Lolić, podsjetivši na 158 mještana koji su položili živote za slobodu
zrnovnica

Povodom 82. obljetnice oslobođenja Žrnovnice od fašističke okupacije oglasio se Mario Lolić, podsjetivši na 158 mještana koji su položili živote za slobodu.

U objavi na Facebooku istaknuo je važnost očuvanja povijesnog sjećanja i poštovanja prema žrtvama antifašističke borbe.

„Danas obilježavamo 82. obljetnicu oslobođenja Žrnovnice od fašističke okupacije i s ponosom se prisjećamo 158 naših sumještana koji su svoje živote položili za slobodu.

Njihova imena nisu samo dio povijesti, nego dio našega identiteta, obraza i dišpeta. Dok se povijest ponekad pokušava prekrajati po nečijoj mjeri, mi imamo obvezu pamtiti, govoriti istinu i ne pristajati na zaborav.

Sloboda nije pala s neba, a žrtva naših predaka nije podnesena da bi je mi danas olako shvaćali. Ponosni na njih, dužni smo čuvati uspomenu i biti dostojni onoga što su nam ostavili.

Na obrazu kamena, u zrcalu vode, ime do imena sja i živi u srcu slobode“, poručio je Lolić.

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