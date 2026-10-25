Lolić: Sloboda nije pala s neba, ne smijemo zaboraviti žrtvu naših predaka

Povodom 82. obljetnice oslobođenja Žrnovnice od fašističke okupacije oglasio se Mario Lolić, podsjetivši na 158 mještana koji su položili živote za slobodu.

U objavi na Facebooku istaknuo je važnost očuvanja povijesnog sjećanja i poštovanja prema žrtvama antifašističke borbe.

„Danas obilježavamo 82. obljetnicu oslobođenja Žrnovnice od fašističke okupacije i s ponosom se prisjećamo 158 naših sumještana koji su svoje živote položili za slobodu.

Njihova imena nisu samo dio povijesti, nego dio našega identiteta, obraza i dišpeta. Dok se povijest ponekad pokušava prekrajati po nečijoj mjeri, mi imamo obvezu pamtiti, govoriti istinu i ne pristajati na zaborav.

Sloboda nije pala s neba, a žrtva naših predaka nije podnesena da bi je mi danas olako shvaćali. Ponosni na njih, dužni smo čuvati uspomenu i biti dostojni onoga što su nam ostavili.

Na obrazu kamena, u zrcalu vode, ime do imena sja i živi u srcu slobode“, poručio je Lolić.