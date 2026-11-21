Izjava o oslobođenju Splita od fašizma izazvala je oštru reakciju Marija Lolića, nezavisnog gradskog vijećnika s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita. Lolić se oglasio javnom objavom u kojoj je kritizirao pokušaje, kako smatra, ideološkog prekrajanja povijesti, ali i šutnju splitske gradske vlasti. Povod njegovoj reakciji bila je izjava jednog umjetnika koji je, prema Lolićevim riječima, oslobođenje Splita od fašizma okarakterizirao kao "nedjelo".

"To je vrijeđanje zdravog razuma"

"Danas je jedan umjetnik hladno izjavio da je oslobođenje Splita od fašizma bilo 'nedjelo'. To nije tek povijesna provokacija. To je vrijeđanje zdravog razuma i opasan pokušaj ideološkog prekrajanja povijesti", napisao je Lolić.

U nastavku je naglasio kako poslijeratne zločine treba nedvosmisleno osuditi, ali da oni ne mogu poništiti povijesnu činjenicu oslobođenja Splita od fašističke okupacije. "Da se razumimo u startu, poslijeratni zločini moraju se osuditi. Svaka žrtva zaslužuje istinu i dostojanstvo. Ali zločini počinjeni nakon oslobođenja ne mogu izbrisati činjenicu da je Split oslobođen od fašističke okupacije. To dvoje može razumjeti svatko tko povijest čita bez ideoloških naočala", istaknuo je.

"Ne možeš oprati fašizam tako da po njemu prospeš komunističke zločine"

Posebno oštar bio je u dijelu objave u kojem je upozorio na opasnost relativizacije povijesnih događaja i korištenja žrtava jednog režima za opravdavanje drugoga. "Ne možeš oprati fašizam tako da po njemu prospeš komunističke zločine. Ne možeš jedne mrtve podizati tako da druge povijesno ponižavaš. I ne možeš od datuma oslobođenja praviti datum sramote", poručio je Lolić.

Na kraju prozvao gradsku vlast: "Muk"

No njegova kritika nije bila usmjerena samo prema spornoj izjavi. Lolić je izravno prozvao i predstavnike splitske gradske vlasti, zamjerivši im što se, prema njegovoj ocjeni, nisu oglasili.

"Onda imamo još jedan splitski fenomen, predstavnici gradske vlasti – muk", napisao je.

Svoju je objavu zaključio posebno oštrom porukom, dovodeći u pitanje odnos gradske vlasti prema povijesti Splita. "Grad koji šuti dok mu se oslobođenje proglašava nedjelom mora se zapitati ne samo što mu se događa s poviješću nego i što mu se događa s kičmom. Toliko", zaključio je Mario Lolić, nezavisni gradski vijećnik s liste Centra.