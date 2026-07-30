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Lolić pozvao Šutu da raspusti većinu i raspiše nove izbore: "Vratite riječ građanima"

Splitski gradski vijećnik smatra da je nakon aktualnih političkih događaja došao trenutak za "civilizacijski iskorak" te poručuje da Split treba iskoristiti priliku i zatvoriti poglavlje politike Željka Keruma
Mario Lolić

Splitski gradski vijećnik Mario Lolić oglasio se na društvenim mrežama i pozvao splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu da raspusti aktualnu većinu u Gradskom vijeću i raspiše nove izbore.

Lolić navodi kako ne očekuje da će gradonačelnik prihvatiti njegov prijedlog, ali smatra da je riječ o trenutku u kojem je potrebna politička hrabrost.

– Pozivam vas da napravite civilizacijski iskorak. Da pokažete političku hrabrost i raspišete nove izbore – poručio je.

Ističe kako je ovo, prema njegovu mišljenju, "najzrelija prilika u posljednjih dvadeset godina" da Split političku opciju Željka Keruma pošalje u prošlost.

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– Svaki grad, ako želi napredovati, u jednom trenutku mora zatvoriti poglavlja koja ga godinama drže na istom mjestu. Politika koja je desetljećima opterećivala Split zaslužuje postati politička prošlost, a ne njegova budućnost – napisao je.

U nastavku poziva gradonačelnika da raspusti postojeću većinu i odluku prepusti građanima.

– Raspustite ovu većinu. Vratite riječ građanima. Neka Split sam odluči kojim putem želi ići – poručio je.

Zaključio je kako odluke donesene u ovom trenutku mogu ostaviti dugoročan trag na razvoj grada.

– Dajte Splitu priliku da skine ovaj uteg sa svojih leđa i da napokon prodiše punim plućima. Neka građani odluče žele li otvoriti novo poglavlje ili nastaviti živjeti u sjeni starih političkih priča. Jer neke odluke donose odrađivanje jednog mandata, a neke ostavljaju trag. Ovo je jedna od njih – zaključio je Lolić.

 

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