Lolić opleo po Šuti zbog rada od kuće: „Postoje autobus, taksi, bicikli, postoje i noge – još su besplatne“

Mario Lolić osvrnuo se na odluku splitskog gradonačelnika Tomislava Šute da zaposlenici gradske uprave iduća dva dana rade od kuće zbog privremenog zatvaranja parkirališta kod Banovine uoči MED9 samita.

Lolić je gradonačelnikovo obrazloženje dočekao s popriličnom dozom ironije, poručujući kako nedostatak parkirališnih mjesta ne znači da zaposlenici ne mogu doći na posao.

„Gradonačelnik Šuta otkrio je jednu samo njemu znanu veliku istinu, ako nema parkinga, ljudi ne mogu doć na posal, nek rade od doma. Čovik bi pomislija da je Banovina na Mosoru, a ne usrid Splita. Ajde, tada bi triba helikopter“, napisao je Lolić.

„Postoje i noge, još su uvik besplatne“

Nastavio je nabrajajući alternative dolasku automobilom na posao – od javnog prijevoza i taksija do bicikla i pješačenja.

„Srićom, živimo u 21. stoljeću. Postoji autobus. Postoji taksi. Postoje javni bicikli. Postoje noge, one su, za razliku od parkinga, još uvik besplatne, a može neko i vridne zaposlenike Banovine i bacit do posla iduća dva dana. Evo, hvala Bogu, neće ni kiša iduća dva dana“, poručio je.

Povod njegovoj reakciji je zatvaranje dvaju parkirališta u blizini Banovine zbog sigurnosnih mjera vezanih uz održavanje MED9 samita.

Lolić je cijelu situaciju zaključio još jednom prozivkom gradske vlasti.

„Dakle, zbog sigurnosti MED9 samita zatvorena su dva parkinga kraj Banovine, pa je valjda sad logično zatvorit i logiku. U ovom gradu je očito nema. Zato cirkusa ne fali“, napisao je Lolić.