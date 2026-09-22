Lolić opleo po HDZ-ovu kandidatu: „Neka treniraju samo po danu, sve su im to omogućili ‘neradnici’“

Aktualni splitski gradski vijećnik i donedavni predsjednik Mjesnog odbora Žrnovnica Mario Lolić reagirao je na izjave nositelja HDZ-ove liste za predstojeće kotarske izbore, navodeći da mu se tijekom jutra javilo više ljudi zbog tvrdnji da se u Žrnovnici posljednje četiri godine „nije ništa radilo“.

HDZ i Domovinski pokret na izbore u Žrnovnici izlaze sa zajedničkom listom koju predvodi Igor Domljanović, predsjednik NK Mosor Žrnovnica. Lolić je, pak, u proteklom mandatu bio predsjednik tamošnjeg Mjesnog odbora, izabran s liste Centra, a sada je gradski vijećnik.

„U normalnim okolnostima ne bih reagirao, jer takve osobe su kazna sami sebi kad imaju obraza negirati nečiji volonterski rad. I nije bitno što je rečeno, već tko je rekao“, poručio je Lolić.

"Neka treniraju samo po danu"

Potom se izravno obratio Domljanoviću, nabrajajući projekte za koje tvrdi da su realizirani tijekom proteklog razdoblja.

„Poručujem mu da kao predsjednik NK Mosora iz principa ne koristi reflektore u Pricviću, nek treniraju samo po danu, da zabrani dici korištenje antistress terena, i da ne koristi manji teren na koji je stavljena nova umjetna trava“, napisao je Lolić.

U nastavku je ironično prozvao sebe i bivše čelne ljude splitske gradske vlasti.

„Ipak su to sve dici Žrnovnice i NK Mosoru omogućili neradnici Mario Lolić, Bojan Ivošević, Antonio Kuzmanić i Ivica Puljak. Toliko od mene za sada“, zaključio je.

Kotarski izbori u Splitu održavaju se 27. rujna, a situacija u Žrnovnici posebno je zanimljiva jer se Lolić ovaj put neće ponovno kandidirati za Mjesni odbor.