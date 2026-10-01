Lolić: „Nije sramota nemati posao, sramota je udarati na čovjeka“

Splitski gradski vijećnik Mario Lolić oglasio se na Facebooku nakon sjednice Gradskog vijeća.

"Ovo mi je, u ovih godinu dana i nešto koliko sam gradski vijećnik, možda i najtužniji dan.

Žalosno je kad se gradonačelnik spusti toliko nisko da vijećnika proziva jer je nezaposlen, samo zato šta ima obraza dignit glas i borit se za svoj grad i javni interes.

Živimo u društvu di razni uhljebi po Banovini, zahvaljujući političkoj podobnosti, hodaju uspravno, dok se čovika koji pita, kritizira i ne šuti pokušava ponizit.

Nije sramota nemat posao. Sramota je iz gradske fotelje udarat na čovika zato šta ti se usudio reć ono šta ne želiš čut.

Zato pozivam sve nas koji sudjelujemo u političkom životu Splita, vratimo dostojanstvo instituciji Grada Splita. Možemo se ne slagat, možemo se žestoko svađat oko politike, ali nemojmo izgubit ono najvažnije, poštovanje prema instituciji i čoviku priko puta sebe.

Vjerujem da smo svi skupa to u stanju.

Ako nismo, ostavimo se svega", stoji u njegovoj objavi.