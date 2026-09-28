Lolić nakon izbora u Žrnovnici: "Digla se i HDZ mašinerija. Žrnovnica se vratila na kartu Splita"

Bivši predsjednik Mjesnog odbora Žrnovnica, a danas nezavisni gradski vijećnik s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita Mario Lolić, oglasio se nakon nedjeljnih izbora za mjesnu samoupravu. U svojoj objavi čestitao je Nezavisnoj listi Špira Vlajića, koju je podržao i koju navodi kao izbornog pobjednika, istaknuvši da ga više od samog rezultata veseli veći angažman mještana.

"Jučer su u Žrnovnici održani kotarski izbori, a meni je, više od samog rezultata, drago vidit nešto puno važnije, ljudi su se probudili", napisao je Lolić.

"Mjesni odbor nije ukras na papiru"

Veću izlaznost Lolić vidi kao znak povratka povjerenja građana u važnost vlastitog glasa. Smatra da je tome pridonio rad prethodnog saziva Mjesnog odbora Žrnovnica, koji je, prema njegovoj ocjeni, pokazao da se na toj razini može utjecati na razvoj mjesta. "Mislin da je to rezultat rada prošlog saziva MO Žrnovnica, koji je pokaza da mjesni odbor nije ukras na papiru, nego misto di se može nešto napravit, izborit i utjecat na razvoj svoga mista", poručio je.

U objavi se osvrnuo i na angažman HDZ-a, koji tumači kao dodatni pokazatelj političke važnosti Žrnovnice.

"Zato san posebno ponosan šta se digla i HDZ mašinerija. Kad Žrnovnica odjednom postane toliko važna da se oko nje angažira sve šta se može angažirat, onda znaš da se nešto prominilo. I neka. Demokracija je zdrava tek kad nikome nije svejedno", napisao je Lolić.

Pobjednicima poručio: "Odgovornost, a ne politički trofej"

Posebne čestitke uputio je Nezavisnoj listi Špira Vlajića, kojoj je, kako navodi, dao podršku i "vitar u leđa". Uz čestitku im je poslao i poruku o odgovornosti koju donosi izborni uspjeh.

"Čestitan im od srca i želim da tu pobjedu pretvore u odgovornost, a ne u politički trofej. Jer pobjeda prođe, a ono šta ostane iza tebe, to je jedino šta vridi", istaknuo je. Pozdravio je i pojavu nezavisne liste u Gornjem Sitnu. Naveo je da je bio u kontaktu s njezinim predstavnicima te da ga veseli želja stanovnika da sami preuzmu inicijativu u svojem mjestu.

Za Lolića se smisao mjesne samouprave prije svega ogleda u rješavanju svakodnevnih problema građana. "Jer kotarska politika nije velika politika. Ona je puno važnija od toga. To je politika nogostupa, rasvjete, ceste, vode, djece, susida i svakodnevnog života. Tu nema puno mista za velike govore. Tu se brzo vidi ko radi, a ko samo priča", poručio je.

"Nikad nemojte zaboravit kome ste odgovorni"

U završnom dijelu objave Lolić je ustvrdio da se Žrnovnica "vratila na kartu Splita", pripisujući to njezinim stanovnicima i njihovu angažmanu.

"Koliko god su je neki pokušavali micat s nje, Žrnovnica se sama vratila, svojim glasom, svojim ljudima i svojim dišpetom", napisao je, ne precizirajući na koga se ta kritika odnosi. Svim budućim vijećnicima Mjesnog odbora Žrnovnica poželio je sreću, mudrost i upornost, uz poziv da čuvaju mjesto, bore se za njega i ne zaborave kome su odgovorni.

"Žrnovnica je mala samo onima koji je ne poznaju. Toliko od mene", zaključio je Mario Lolić.