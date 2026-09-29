Lolić (Centar): "Dajte Hajduku Brodaricu"

Splitski gradski vijećnik s liste stranke Centra Mario Lolić ponovno je otvorio pitanje budućnosti Hajdukova stadiona, poručivši kako je, prema njegovu mišljenju, Brodarica jedina realna lokacija na kojoj Split može dobiti novi nogometni stadion.

Lolić je pritom oštro prozvao splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu, tvrdeći da su navijači nakon posljednjih rasprava o budućnosti Poljuda ostali razočarani. "Sada, kada je izgledno da će struka naložiti da se Poljud sačuva uz mogućnost sanacije ili rekonstrukcije, uz blagoslov gospodina Fabjanića, navijači su shvatili da neće biti ništa od novog stadiona i da ih je gradonačelnik Tomislav Šuta prevario. Stoga me ne čude njihove reakcije u javnom prostoru. Čudi me da su mu ikad išta povjerovali i prihvatili odustajanje od Brodarice", poručio je Lolić.

"Hajduk je ostao bez novog stadiona"

Lolić smatra da je ključni trenutak bio odustajanje od ideje izgradnje novog Hajdukova stadiona na Brodarici.

"U trenutku kad se odustalo od projekta novog stadiona na Brodarici, kojeg su dotad gurali navijači, Hajduk i Grad Split, Hajduk je ostao bez novog stadiona", ustvrdio je. Prema njegovim riječima, odustajanje od Brodarice pravdalo se zahtjevima za povrat oduzetog zemljišta, a kao primjer navodi nedavno otvorenu garažu na Ravnim njivama. "Upravo je ovih dana gradonačelnik Tomislav Šuta otvorio novu garažu na Ravnim njivama, i to na lokaciji gdje je netko zatražio povrat", naveo je Lolić.

"Mi smo - nigdje"

Gradski vijećnik Centra smatra da je Split već mogao biti znatno dalje s rješavanjem pitanja stadiona. "Umjesto da je sanacija Poljuda već gotova i da se paralelno projektira novi nogometni stadion na Brodarici, mi smo - nigdje", poručio je. Lolić se osvrnuo i na pokretanje prethodnog savjetovanja za javnu nabavu vezanu uz mali atletski stadion na Brodarici, ističući kako je, po njegovu mišljenju, sada posljednji trenutak za reakciju.

"Zadnji je trenutak za dignuti glas ukoliko stvarno želimo novi stadion. U protivnom nitko drugi neće bit kriv što Hajduk nema luksuz kakav će imati Dinamo, nego mi sami, navijači. Dajte Hajduku Brodaricu!", zaključio je Mario Lolić.