Lolić: "Antifašizam nije fusnota naše povijesti, nego jedan od njezinih najsvjetlijih trenutaka. To nije stvar ideologije"

Uoči Dana antifašističke borbe, splitski gradski vijećnik i predsjednik Mjesnog odbora Žrnovnica Mario Lolić osvrnuo se na važnost očuvanja sjećanja na lokalne antifašiste koji su sudjelovali u borbi protiv fašizma tijekom Drugog svjetskog rata.

U objavi na društvenim mrežama istaknuo je kako se 22. lipnja prisjećamo ljudi koji nisu čekali ishod rata, već su se suprotstavili onome što su smatrali pogrešnim.

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"Među njima je bilo i 158 mladih ljudi iz Žrnovnice. Njihova hrabrost nije stvar ideologije, nego elementarnog ljudskog dostojanstva", poručio je Lolić.

Dodao je kako mu je tijekom protekle četiri godine na čelu Mjesnog odbora bilo važno vratiti dio sjećanja na te ljude i njihov doprinos.

"Ne zato da bismo živjeli u prošlosti, nego zato da ne bismo izgubili obraz u sadašnjosti. Narod koji zaboravi svoje najhrabrije ljude prije ili kasnije počne se diviti pogrešnima", naveo je.

Lolić je istaknuo kako je svjestan da su takve inicijative nailazile na negodovanje dijela javnosti, no smatra da odavanje počasti ljudima koji su se borili protiv fašizma ne bi smjelo biti predmet prijepora.

"Ako je odavanje počasti ljudima koji su se borili protiv fašizma nekome problem, onda problem nikada nije bio u sjećanju, nego u vrijednostima", poručio je.

Zaključio je kako antifašizam smatra jednim od najsvjetlijih trenutaka hrvatske povijesti te izrazio ponos na Žrnovčane koji su, kako kaže, stali na stranu slobode i na pravu stranu povijesti.