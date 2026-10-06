Lokva dočekala turiste na Peristilu

Na jednom od najpoznatijih splitskih trgova jutros je turiste dočekao pomalo neobičan prizor.

Na ulazu u Peristil, iz smjera Carskog trga, stvorila se velika lokva vode koju su brojni prolaznici morali zaobilaziti kako bi nastavili prema samom srcu Dioklecijanove palače. Turisti su se snalazili kako su znali – jedni su pažljivo obilazili vodu, dok su drugi situaciju pretvorili u zanimljiv detalj svog obilaska Splita pa su se uz lokvu čak i fotografirali.

S obzirom na to da je riječ o jednoj od najfrekventnijih turističkih lokacija u gradu, prizor nije mogao proći nezapaženo.