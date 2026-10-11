LOKOMOTIVA - VARAŽDIN 0-1: Druga pobjeda Varaždina u gostima, preskočili Dinamo na ljestvici

Nogometaši Lokomotive i Varaždina danas su s početkom od 15 sati igrali utakmicu 8. kola SuperSport HNL-a, a slavili su gosti rezultatom 0:1.

U 25. je minuti Vešović požutio kod Lokomotive, a Varaždinci su do jedinog pogotka stigli u 40. minuti kada je Bočkaj ubacio s ruba kaznenog prostora, a Mamić je desnom nogom poslao pod gredu za 0:1.

Početkom drugog poluvremena Fetai, Vuković i Katić zamijenili su Subotića, Vešovića i Vasilja, a u 55. je minuti Lesjak ušao umjesto Posaveca. U 67. je minuti požutio Čabrajić, a četiri je minute potom Duvnjak zamijenio Bočkaja, kada je i Kayke zamijenio katroniranog Čabrajića. U 74. je minuti požutio Thaqi, a minutu potom Karačić zbog prigovora. U 78. je minuti Puclin zamijenio Marinu, a dvije minute kasnije Đurković kartoniranog Thaqija. U 82. je minuti požutio Canjuga zbog prekršaja, a tri minute kasnije Vuković zbog prigovora.

Ovom je pobjedom Varaždin skočio na 2. mjesto s dva boda više od trećeplasiranog Dinama koji ima utakmicu manje. Lokomotiva je na sedmom mjestu sa 7 bodova, kao i osmoplasirani Slaven te devetoplasirani Rudeš. Zadnja je Gorica s 5 bodova, a prvi Hajduk s 19 bodova.

