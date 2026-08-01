Lokomotiva slavila u ludoj završnici, Osijek uvjerljivo krenuo u novu sezonu

Lokomotiva i Osijek novu su sezonu hrvatskog nogometnog prvenstva otvorili pobjedama.

Lokomotiva je u uzbudljivoj utakmici svladala Istru 1961 rezultatom 3:2. Gosti su poveli pogotkom Triantafylloua u 26. minuti, a četiri minute poslije izjednačio je Frederiksen. Vuković je u 42. minuti vratio prednost Istri, no Frederiksen je svojim drugim pogotkom u 58. minuti ponovno poravnao rezultat.

Kada se činilo da će susret završiti bez pobjednika, Katić je u trećoj minuti sudačke nadoknade pogodio za veliko slavlje Lokomotive.

Osijek je, pak, na gostovanju uvjerljivo pobijedio Goricu rezultatom 2:0. Osječani su pitanje pobjednika praktički riješili već u uvodnih 14 minuta. Dolček je pogodio u sedmoj minuti, dok je Omerović sedam minuta poslije realizirao kazneni udarac.

Gorica do kraja utakmice nije uspjela ozbiljnije ugroziti sigurnu prednost Osijeka, koji je tako na najbolji način otvorio novu sezonu.