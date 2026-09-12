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LOKOMOTIVA - RIJEKA 1-1: Podjela bodova na Maksimiru

Rijeka drži peto mjesto, a Lokomotiva šesto mjesto na prvenstvenoj ljestvici
Lokomotiva Rijeka 7 kolo SSHNL

Nogometaši Lokomotive i Rijeke danas su na Maksimiru odmjerili snage u 7. kolu SuperSport HNL-a od 20 sati, a obje su momčadi upisale po bod odigravši 1:1. 

Nakon tvrdog prvog poluvremena, gosti su poveli u 52. minuti pogotkom Dantasa koji je pogodio Posavčev dalji kut za 0:1, no domaćin se vratio preko Vešovića u 65. minuti kada je nakon odbijanca poslao loptu u mrežu za konačnih 1:1. 

Rijeka se za sada nalazi na 5. mjestu prvenstvene ljestvice, dok je Lokomotiva šestoplasirana. U idućem će kolu Rijeka igrati protiv Hajduka na Rujevici, a Lokomotiva će "ići u goste" igrati Dinamu.

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