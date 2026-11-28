Nogometaši Lokomotive svladali su Slaven Belupo rezultatom 2:1 u susretu 15. kola SuperSport HNL-a, odigranom ove subote na zagrebačkom Maksimiru. Gosti iz Koprivnice poveli su već u trećoj minuti pogotkom Lovre Banovca. Međutim, samo šest minuta kasnije Mirko Marić izjednačio je rezultat.

Obje momčadi stvarale su prilike tijekom prvog poluvremena, a Ilija Nestorovski uoči odlaska na odmor pogodio je vratnicu. Odlučujući trenutak utakmice dogodio se u 67. minuti, kada je Erbol Atabaev udarcem iz daljine svladao gostujućeg vratara i donio preokret Zagrepčanima. Slaven Belupo u nastavku je pokušavao doći do izjednačenja, no domaćini su uspjeli sačuvati prednost. Posebno se istaknuo vratar Josip Posavec, koji je zaustavio veliku priliku Marka Dabre.

Momčad Nikice Jelavića ovom je pobjedom prekinula niz od tri uzastopna prvenstvena poraza. Lokomotivu u sljedećem kolu očekuje gostovanje kod Rijeke, dok će Slaven Belupo na svom terenu ugostiti Hajduk.