LOKOMOTIVA – DINAMO 0-5: Dinamo pobjedom ostao na + 10 od Hajduka

Nogometaši Lokomotive i Dinama danas su od 17:15 igrali gradski derbi u sklopu 27. kola SuperSport HNL-a, a slavio je Dinamo rezultatom 0:5.

Poveli su gosti već u 3. minuti preko Belje koji će se kasnije prometnuti u najboljeg strijela utakmice. Dinamova je devetka i u 29. minuti zatresla mrežu, a onda je u 40. minuti zabio Stojković za 0:3. U 45. je minuti nakon VAR intervencije izravni crveni karton dobio Jukić pa je Lokomotiva igrala s igračem manje.

U drugom je poluvremenu mrežu Lokomotive zatresao Stojković u 69. minuti, a pet minuta potom, ponovno se javio VAR zbog potencijalnog penala na Zajcu. Nakon provjere, penal je dodijeljen, a konačnih 0:5 postavio je Beljo hat-trickom u 75. minuti. Tresli su dinamovci mrežu i u 83. minuti, no Bennacerov je pogodak poništen zbog zaleđa.

Dinamo je ovom pobjedom ostao na deset bodova prednosti od drugoplasiranog Hajduka. Lokomotiva je nakon poraza ostala na sedmom mjestu, no Gorica koja još nije igrala mogla bi biti prijetnja Lokosima jer imaju dva boda manje.

Sutra će snage odmjeriti Slaven Belupo i Osijek, a kolo će zaključiti Gorica i Rijeka.