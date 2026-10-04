Lokalizirani veliki požari kod Kule Norinske i Segeta, ugašena vatra u Vinjanima Donjim i Čitluku

Nakon vatrene subote na području Dalmacije, stanje na požarištima u nedjelju ujutro znatno je povoljnije. Požari koji su u subotu izbili kod Vinjana Donjih u Splitsko-dalmatinskoj te Čitluka u Šibensko-kninskoj županiji ugašeni su, dok su požari kod Seget Vranjice i Kule Norinske lokalizirani.
Na području Segeta tijekom noći nastavljena je sanacija požarišta, dok vatrogasci kod Kule Norinske i jutros rade na sanaciji terena.
Kod Segeta izgorjelo 25 hektara
Dojava o požaru na području Segeta Donjeg, predio Put Vlaške, zaprimljena je u subotu u 14.42 sati.
Vatra je zahvatila travu, makiju i dio borove šume na površini od oko 25 hektara.
U velikoj vatrogasnoj akciji sudjelovalo je ukupno 47 vatrogasaca sa 17 vozila iz javnih vatrogasnih postrojbi Trogir i Split te DVD-ova s operativnih područja Trogira, Kaštela i Splita. U gašenje su uključena i dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415.
Požar je lokaliziran u 19 sati, a tijekom noći vatrogasci s trogirskog područja ostali su na požarištu radi dežurstva i sanacije.
U Vinjanima Donjim gorjelo 2500 trsova
Gotovo istodobno, u 15.15 sati, stigla je dojava o požaru u Vinjanima Donjim.
Požarom je zahvaćeno šest hektara trave i vinove loze, među kojima je bilo oko 2500 trsova.
Gasilo ga je 11 vatrogasaca JVP-a Imotski i DVD-a Imotski s četiri vozila. Požar je ugašen u 18 sati.
Kula Norinska: 60 vatrogasaca, 18 vozila i dva Canadaira
Velika akcija odvijala se i na području Kule Norinske kod Metkovića, gdje je dojava o požaru otvorenog prostora zaprimljena u subotu u 17.30 sati.
Gorjela je borova šuma i visoko raslinje na teško pristupačnom terenu.
U gašenju je angažirano čak 60 vatrogasaca s 18 vozila iz JVP-ova Metković, Ploče i Dubrovačko primorje, Intervencijske vatrogasne postrojbe Dubrovnik te DVD-ova Kula Norinska, Vid, Metković, Putniković, Prud, Ploče, Slano i Ponikve.
Vatrogascima su jutros u pomoć stigla i dva Canadaira.
– Požar je jutros lokaliziran, uz pomoć dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415. Vatrogasci nastavljaju sa sanacijom požarišta – izvijestio je županijski vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
U Čitluku izgorjelo šest hektara raslinja
Požar otvorenog prostora buknuo je u subotu i na području Čitluka u Šibensko-kninskoj županiji.
Dojava je zaprimljena u 9.58 sati, a gorjeli su trava i nisko raslinje na površini od šest hektara.
U gašenju je sudjelovalo 13 vatrogasaca s pet vozila iz JVP-a Drniš te DVD-ova Drniš, Promina i Sv. Juraj Kistanje.
Požar je lokaliziran u 13 sati, a potpuno ugašen u 14.12.