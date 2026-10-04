Lokalizirani veliki požari kod Kule Norinske i Segeta, ugašena vatra u Vinjanima Donjim i Čitluku

Nakon vatrene subote na području Dalmacije, stanje na požarištima u nedjelju ujutro znatno je povoljnije. Požari koji su u subotu izbili kod Vinjana Donjih u Splitsko-dalmatinskoj te Čitluka u Šibensko-kninskoj županiji ugašeni su, dok su požari kod Seget Vranjice i Kule Norinske lokalizirani.

Na području Segeta tijekom noći nastavljena je sanacija požarišta, dok vatrogasci kod Kule Norinske i jutros rade na sanaciji terena.

Kod Segeta izgorjelo 25 hektara

Dojava o požaru na području Segeta Donjeg, predio Put Vlaške, zaprimljena je u subotu u 14.42 sati.

Vatra je zahvatila travu, makiju i dio borove šume na površini od oko 25 hektara.

U velikoj vatrogasnoj akciji sudjelovalo je ukupno 47 vatrogasaca sa 17 vozila iz javnih vatrogasnih postrojbi Trogir i Split te DVD-ova s operativnih područja Trogira, Kaštela i Splita. U gašenje su uključena i dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415.

Požar je lokaliziran u 19 sati, a tijekom noći vatrogasci s trogirskog područja ostali su na požarištu radi dežurstva i sanacije.

U Vinjanima Donjim gorjelo 2500 trsova

Gotovo istodobno, u 15.15 sati, stigla je dojava o požaru u Vinjanima Donjim.

Požarom je zahvaćeno šest hektara trave i vinove loze, među kojima je bilo oko 2500 trsova.

Gasilo ga je 11 vatrogasaca JVP-a Imotski i DVD-a Imotski s četiri vozila. Požar je ugašen u 18 sati.

Kula Norinska: 60 vatrogasaca, 18 vozila i dva Canadaira

Velika akcija odvijala se i na području Kule Norinske kod Metkovića, gdje je dojava o požaru otvorenog prostora zaprimljena u subotu u 17.30 sati.

Gorjela je borova šuma i visoko raslinje na teško pristupačnom terenu.

U gašenju je angažirano čak 60 vatrogasaca s 18 vozila iz JVP-ova Metković, Ploče i Dubrovačko primorje, Intervencijske vatrogasne postrojbe Dubrovnik te DVD-ova Kula Norinska, Vid, Metković, Putniković, Prud, Ploče, Slano i Ponikve.

Vatrogascima su jutros u pomoć stigla i dva Canadaira.

– Požar je jutros lokaliziran, uz pomoć dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415. Vatrogasci nastavljaju sa sanacijom požarišta – izvijestio je županijski vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.

U Čitluku izgorjelo šest hektara raslinja

Požar otvorenog prostora buknuo je u subotu i na području Čitluka u Šibensko-kninskoj županiji.

Dojava je zaprimljena u 9.58 sati, a gorjeli su trava i nisko raslinje na površini od šest hektara.

U gašenju je sudjelovalo 13 vatrogasaca s pet vozila iz JVP-a Drniš te DVD-ova Drniš, Promina i Sv. Juraj Kistanje.

Požar je lokaliziran u 13 sati, a potpuno ugašen u 14.12.