Lokaliziran požar kod Prološca: Vatrogasci ostaju cijelu noć zbog opasnosti od ponovnog aktiviranja

Nakon višesatne borbe s vatrenom stihijom, požar u Vučjoj dragi na području Prološca večeras je lokaliziran. Vatrogasci, međutim, još ne napuštaju požarište te će na njemu dežurati tijekom cijele noći.

Najnovije informacije objavio je načelnik Općine Proložac Toni Garac, koji je zahvalio svim snagama uključenima u gašenje, kao i mještanima koji su ponudili pomoć.

Tijekom poslijepodneva s vatrom se borilo oko 70 vatrogasaca iz Imotske krajine, s omiškog područja, iz Cetinske krajine i Makarskog primorja. U gašenju iz zraka sudjelovala su i tri kanadera.

Vjetar i dalje predstavlja opasnost

Iako je požar u večernjim satima lokaliziran, opasnost još nije potpuno prošla. Vatrogasci ostaju na terenu kako bi spriječili ponovno rasplamsavanje vatre, posebno zbog vjetra.

„Požar u Vučjoj dragi napokon je lokaliziran, a vatrogasci na dežurstvu cijelu noć“, poručio je Garac.

Dodao je kako se nadaju da će situaciju dodatno olakšati najavljena promjena vremena.

„Nadamo se da će i najavljena kiša pomoći da se ovaj zahtjevan i nemiran dan u Prološcu privede kraju“, naveo je.

Zahvalio vatrogascima i mještanima

Načelnik je posebno zahvalio vatrogascima koji su tijekom dana branili područje Prološca, ali i stanovnicima koji su se odmah ponudili pomoći.

Posebno je izdvojio članove Udruge Bumbari i Komarci, čija je kućica u Barbića docu u jednom trenutku također bila ugrožena.

„Hvala svim vatrogascima koji su danas branili Proložac i njegovu prirodu. Hvala i svim Proložanima koji su se odmah stavili na raspolaganje i ponudili pomoć“, poručio je Garac.

Članovi udruge, dodao je, bez razmišljanja su se uključili u akciju i pomagali vatrogascima koliko god su mogli.

Nakon zahtjevnog dana situacija je tako znatno povoljnija, no vatrogasne ekipe ostat će budne tijekom noći i nadzirati požarište.