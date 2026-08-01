Logotip izložbe „Otoci i sveci“ iz Arheološkog muzeja u Splitu osvojio prestižnu nagradu Red Dot Design Award

Logotip izložbe „Otoci i sveci“, koja je tijekom 2025. godine bila predstavljena u Arheološkom muzeju u Splitu, dobitnik je jedne od najuglednijih svjetskih nagrada za dizajn: Red Dot Design Award.

Autor nagrađenog vizualnog identiteta je hrvatski dizajner Stjepko Rošin, čije je rješenje međunarodni stručni žiri prepoznao kao primjer iznimne kvalitete dizajna, kreativnosti i vrhunske izvedbe. Red Dot Design Award jedna je od najprestižnijih međunarodnih nagrada u području dizajna te predstavlja globalno priznati znak izvrsnosti.

Nagrađeni logotip inspiriran je kulturnom baštinom ranog srednjeg vijeka, a njegovo je polazište Beneventana, kaligrafsko pismo koje se od 8. stoljeća razvijalo u južnoj Italiji te je svoj najdulji kontinuitet izvan Apeninskog poluotoka ostvarilo upravo na istočnoj obali Jadrana. U vremenu obilježenom nepismenošću i ratovima, benediktinski samostani na pučinskim otocima bili su važna središta pismenosti, znanja i kulturne razmjene.

Kroz grafičku interpretaciju karakterističnih oblika i ligatura Beneventane, logotip prikazuje izolirani otočni samostan i njegov odraz u moru, evocirajući atmosferu tišine, duhovnosti i svjetla znanja koje se, poput svjetionika, širilo jadranskim prostorom. Vizualni identitet razvijen je kroz dvanaest varijanti logotipa koje dodatno naglašavaju njegovu slojevitost, ritam i ornamentalnu ljepotu.

Izložba „Otoci i sveci“ predstavila je rezultate međunarodnog istraživačkog projekta MONACORALE, posvećenog istraživanju ranosrednjovjekovne monaške baštine jadranskih otoka. Nastala je suradnjom partnerskih institucija: Arheološkog muzeja u Splitu, Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, Nacionalne agencije za istraživanje (ANR) – programa MONACORALE, Nacionalnog centra za znanstvena istraživanja (CNRS), Francuske škole u Rimu te istraživačkih jedinica UMR Chrono-environnement, UMR ARTEHIS i UMR HISOMA.

Ovo prestižno međunarodno priznanje potvrđuje kako vrhunski dizajn predstavlja važan dio muzejske komunikacije te da kvalitetno oblikovan vizualni identitet može uspješno prenijeti složene povijesne i kulturne teme širokoj publici. Ujedno je i vrijedno priznanje svim partnerima koji su sudjelovali u realizaciji izložbe „Otoci i sveci“, kao i potvrda da projekti predstavljeni u Arheološkom muzeju u Splitu ostvaruju međunarodnu prepoznatljivost ne samo sadržajem, već i izvrsnošću njihove vizualne interpretacije.