Local Host kampanja na Booking.com ostvarila odlične rezultate i dodatno istaknula vrijednost hrvatskih domaćina

Više od osam milijuna impresija, gotovo 500 ostvarenih rezervacija i snažna vidljivost hrvatskog obiteljskog smještaja na pet važnih europskih tržišta odličan su rezultat prve zajedničke promotivne kampanje Hrvatske turističke zajednice i platforme Booking.com u cijelosti posvećene obiteljskim iznajmljivačima, nositeljima oznake Local Host - Vaš domaćin, a u čijem su središtu bili pravi domaćini nositelji te oznake. Kampanja „Experience real Croatia“, provedena tijekom lipnja i srpnja na tržištu Njemačke, Austrije, Poljske, Češke i Mađarske, nastavila je niz promotivnih aktivnosti kojima Hrvatska turistička zajednica dodatno ističe vrijednost autentičnog obiteljskog smještaja, tradicije, osobnog pristupa i iskustava koja gostima pružaju lokalni domaćini.

„Sve naše aktivnosti usmjerene su na zaštitu istinskog obiteljskog smještaja koji generacijama gradi hrvatski turizam i daje posebnu vrijednost našoj turističkoj ponudi. Upravo su takvi domaćini temelj hrvatskog turizma i zato će njihova zaštita i dalje biti u našem fokusu. Ove godine po prvi puta uveli smo posebnu mjeru potpore za nositelje oznake Vaš domaćin / Local Host kroz Program konkurentnosti turističkog gospodarstva. Po prvi put proveli smo i nacionalnu promotivnu kampanju posvećenu isključivo obiteljskom smještaju, a prvi rezultati već su vidljivi kroz bolju popunjenost za 6%, što potvrđuje da tržište prepoznaje vrijednost autentičnog domaćinstva. Istodobno, domaćini, oni na adresi stanovanja, su i porezno rasterećeni jer ne plaćaju porez na nekretnine, dok novim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti dodatno uređujemo sustav pružanja usluga u domaćinstvu kako bismo osigurali njegovu vjerodostojnost, pravednost i dugoročnu održivost. Pozivam sve pružatelje usluga smještaja u domaćinstvu koji ispunjavaju uvjete da zatraže oznaku Vaš domaćin / Local Host. To je potvrda kvalitete, ali i prilika da postanu dio sustava koji dodatno promovira i vrednuje najbolje od hrvatskog gostoprimstva“, izjavio je Tonči Glavina, ministar turizma i sporta.

U projekt Local Host do sada se uključilo više od 3.570 objekata s preko 21.170 kreveta. Najviše objekata s Local Host oznakom nalazi se u Istri, na Kvarneru te u Splitsko-dalmatinskoj županiji, dok gledano prema destinacijama, najviše takvih objekata broje Crikvenica, Dubrovnik, Pula, Rovinj i Medulin.

„Izuzetno smo zadovoljni rezultatima prve kampanje oznake Local Host na platformi Booking.com, kao i ukupnim učinkom dosadašnjih promotivnih aktivnosti usmjerenih na ovu oznaku. Uz ranije provedenu Local Host kampanju na domaćem i osam inozemnih tržišta, ovo je prva kampanja HTZ-a u cijelosti posvećena hrvatskom obiteljskom smještaju. Ostvarena vidljivost i interes gostiju dodatno ističu važnost projekta Local Host u promociji kvalitete hrvatskog obiteljskog smještaja na globalnoj razini. Ovim aktivnostima želimo dodatno pozicionirati naše domaćine i obiteljske iznajmljivače na tržištu te povećati njihovu vidljivost. Upravo zato, s promotivnim aktivnostima nećemo stati. U nastavku ove turističke godine očekujemo drugi val promocije i to na domaćem tržištu, od sredine kolovoza do kraja listopada, s ciljem još snažnijeg pozicioniranja projekta i domaćina koji nose ovu oznaku i svojim gostoprimstvom stvaraju dodatnu vrijednost i jedinstveni doživljaj naše zemlje kao turističke destinacije“, komentirao je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice, dodavši kako projekt Local Host kontinuirano okuplja sve veći broj domaćina.

Podsjećamo, oznaku Local Host mogu zatražiti svi oni koji, prema važećim propisima, imaju status domaćina uz uvjet da zadovoljavaju propisane kriterije kao što su autentičnost ponude, razina gostoljubivosti, ekološka osviještenost, kvaliteta u pristupu i informiranju gosta i dr. Detaljne upute za dobivanje oznake dostupne su na ovoj poveznici.