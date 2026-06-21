Ljuuuuuudiiiiiii, počelo je ljeto!

Ljeto je službeno stiglo u Hrvatsku. Najtoplije godišnje doba ove je godine počelo danas, 21. lipnja, u 10:24 sati.

Početak ljeta povezan je s ljetnim solsticijem, astronomskim trenutkom kada Sunce na sjevernoj Zemljinoj polutki doseže svoju najvišu točku na nebu. Upravo zato danas imamo najdulji dan i najkraću noć u godini, dok na južnoj polutki istodobno započinje zima.

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Iako mnogi smatraju da ljeto uvijek počinje istog datuma, njegov dolazak može varirati. Najčešće nastupa između 20. i 22. lipnja, ovisno o položaju Zemlje i Sunca.

Pred nama su mjeseci koje mnogi povezuju s godišnjim odmorima, kupanjem, dugim toplim večerima i bezbrižnijim ritmom života.

Ovogodišnje ljeto trajat će do 22. rujna, kada će nastupiti jesenski ekvinocij i označiti početak jeseni.