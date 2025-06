Ljutnja i nevjerica na koncertu u centru Splita! Banovina Marjankama zabranila izvođenje partizanskih pjesama: "Nisu se čak ni potrudili da netko vodi program"

Sinoć je ispred Hrvatskog narodnog kazališta Split održan tradicionalni koncert Pjevačkog društva Marjan, glazbeni poklon Banovine građanima povodom Dana antifašističke borbe. No, ovogodišnje izdanje događaja zasjenio je potez organizatora koji je izazvao burne reakcije i nezadovoljstvo među publikom i sudionicima.

Kako je za Dalmaciju Danas izjavio Ranko Britvić, predsjednik splitske udruge VeDRA (Udruga veterana Domovinskog rata i antifašista), članicama Pjevačkog društva Marjan sugerirano je da iz repertoara izostave pojedine pjesme, među kojima i poznate partizanske himne poput "Padaj silo i nepravdo" i "Oj Mosore, Mosore", koje su se redovito izvodile prethodnih godina.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Napravili smo koncert pjesama koje se više ne izvode, a tu nisu bile samo partizanske, bilo je i borbenih, pa i stranih. U svakom slučaju, stvarno se nismo nadali ovome", izjavio je Britvić, ističući da su članice Pjevačkog društva Marjan zaslužile poštovanje.

"'Mosor' je simbol našeg grada i ovo nas je rastužilo"

Britvić je naveo kako mu je rečeno da je zabranu izvođenja pojedinih pjesama donijela Banovina, odnosno gradska uprava, iako nije jasno tko je točno iza te odluke.

"Naime, nama su rekli iz Banovine da ne smijemo izvoditi te pjesme. E sad, je li gradonačelnik Tomislav Šuta kriv ili netko umjesto njega glumi silu, ja to ne znam. No on je gradonačelnik i odgovoran je. Ipak, dopuštam mogućnost da možda gospodin Šuta nije potpuno kriv", rekao je Britvić, dodajući da je s gradonačelnikom osobno razgovarao i da on tada nije iskazivao protivljenje programu.

Ujutro uoči koncerta, gradonačelnik Šuta je, prema Britvićevim riječima, odao počast poginulim partizanima polaganjem cvijeća kod spomenika u centru grada. No, njegov izostanak s večernjeg programa, kao i činjenica da nije bilo službenog protokola ni voditelja događanja, dodatno je uznemirila organizatore i publiku.

"Na kraju su se ljudi na tradicionalnom koncertu malo ljutili jer nije bilo onoga što su htjeli čuti. 'Mosor' je simbol našeg grada i ovo nas je rastužilo", rekao je Britvić, dodajući da su među publikom bili i gosti iz Zagreba koji su primijetili izostanak pjesama koje su, prema njihovim riječima, sastavni dio identiteta ovoga događaja.

"Osim toga, državni je praznik, a nikoga nema u prvim redovima. Nisu se potrudili niti da netko vodi program. Očekivali smo više, nije nam ovo bilo drago", zaključio je predsjednik VeDRA-e.

Bilo kako bilo, slučaj otvara pitanja o odnosu gradske vlasti prema antifašističkom nasljeđu i slobodi umjetničkog izražavanja, ali i o sve prisutnijoj politizaciji kulturnih događanja. Poslali smo upit Gradu Splitu i očekujemo njihov odgovor.