"Ljudski se osjećam kao nula!" Radnici Salonita ogorčeni nakon sastanka s ministricom. Najavljuju i Ustavni sud!

Bivši radnici vranjičkog Salonita tvrde da ih novi zakon stavlja u neravnopravan položaj, iako su godinama radili izloženi azbestu. Nakon sastanka s ministricom Marijom Vučković ne kriju razočaranje. Njihov odvjetnik Ivan Primorac upozorava da bi cijeli slučaj mogao završiti pred Ustavnim sudom.

Borba bivših radnika Salonita iz Vranjica za obeštećenje zbog dugogodišnje izloženosti azbestu dobiva novi nastavak. Na današnjoj konferenciji za novinare, održanoj nakon sastanka njihovih predstavnika s ministricom zaštite okoliša i zelene tranzicije Marijom Vučković, radnici su izrazili ogorčenje predloženim zakonskim rješenjem koje, kako tvrde, dio njihovih bivših kolega ostavlja bez prava na novu naknadu.

U središtu spora nalazi se činjenica da su pojedini radnici već primili obeštećenje nakon zatvaranja tvornice. Međutim, oni ističu da je tadašnja naknada bila povezana s gubitkom radnog mjesta, dok se sadašnje zakonske izmjene odnose na višegodišnju izloženost azbestu.

Zbog toga smatraju da se radi o dvjema različitim osnovama za obeštećenje te traže jednak tretman svih bivših zaposlenika koji su radili u opasnim uvjetima.

Odvjetnik Primorac: „Ministrica nije imala sluha za naše zahtjeve“

Odvjetnik Ivan Primorac, koji zastupa više od 150 bivših radnika Salonita, potvrdio je da su njihovi predstavnici razgovarali s ministricom Vučković, ali ishodom sastanka nisu zadovoljni.

„Ministrica je primila predstavnike radnika, ali nije imala sluha za njihove zahtjeve. Smatra da je sporna zakonska odredba zakonita i da njezinim usvajanjem ne čini nikakvu štetu radnicima Salonita“, kazao je Primorac.

Prema njegovim riječima, ministrica smatra i da bi prihvaćanje zahtjeva ove skupine radnika predstavljalo dodatno opterećenje za državni proračun, s čime se njihovi predstavnici ne slažu.

Primorac ističe da je upravo način na koji zakon razlikuje bivše zaposlenike ključan problem.

„Sporna zakonska odredba grubo narušava prava radnika, neopravdano ih isključuje i stavlja u neravnopravan položaj u odnosu na druge radnike Salonita“, ustvrdio je odvjetnik.

Najavio je i mogući nastavak pravne borbe.

„Ako zakon bude usvojen, podnijet ćemo prijedlog za ocjenu njegove suglasnosti s Ustavom. Smatramo da je protuustavan i protivan načelu jednakosti svih pred zakonom.“

Riječ je o pravnom stajalištu predstavnika radnika, o kojem bi, u slučaju pokretanja postupka, odlučivao Ustavni sud.

„Radio sam 24 godine u Salonitu. Svi smo bili izloženi azbestu“

Posebno emotivno bilo je svjedočanstvo Nenada Grgića, bivšeg radnika koji je u Salonitu proveo 24 godine.

Grgić pripada skupini zaposlenika koja, prema sadašnjem prijedlogu zakona, ne bi ostvarila pravo na novo obeštećenje.

„Pripadam skupini koja najvjerojatnije neće dobiti ništa, što smatram da nije pravo ni pošteno. Nas se diskriminira. Svi smo bili izloženi azbestu i smatram da bi trebali dobiti svi, i oni i mi“, poručio je.

Objasnio je kako su radnici njegove skupine ranije primili naknadu zbog prestanka rada tvornice, ali smatra da se ona ne može poistovjetiti s obeštećenjem zbog izloženosti opasnom materijalu.

Na pitanje kako se osobno osjeća zbog cijele situacije, odgovorio je bez zadrške.

„Osjećam se nikako. Ljudski se osjećam kao nula.“

Grgić je naglasio i kako je sudjelovao u Domovinskom ratu te da ga odnos institucija prema bivšim radnicima dodatno pogađa.

No, osim pitanja novca i zakonskih prava, posebno ga zabrinjava neizvjesnost povezana s mogućim zdravstvenim posljedicama.

Govoreći o vlastitom zdravstvenom stanju, Grgić je pojasnio da zasad nema dijagnosticiranih ozbiljnih posljedica izloženosti azbestu, ali živi sa strahom od bolesti koje se mogu razviti mnogo godina nakon izlaganja.

„Ne znam kada je moj trenutak. Imam noćne more zbog toga i ne spavam noću. Počinjem se buditi. Zdravstveno se još uvijek dobro osjećam, ali me psihički to progoni“, ispričao je.

Istaknuo je kako je među bivšim zaposlenicima i stanovnicima Vranjica ostao dubok osjećaj nepravde zbog posljedica rada s azbestom, ali i dugogodišnjih rasprava o sanaciji prostora nekadašnje tvornice.

Njegovo svjedočanstvo pokazuje da za dio bivših radnika pitanje obeštećenja nije samo financijsko, nego i pitanje priznanja rizika kojima su bili izloženi tijekom radnog vijeka.

Mirko Šaran: „Mi samo tražimo ono što nam pripada“

Među radnicima koji su sudjelovali na sastanku u Zagrebu bio je i Mirko Šaran, koji je u Salonitu radio od 1982. godine.

Ni on ne skriva razočaranje razgovorom s ministricom.

„Ova situacija, nakon što smo bili u Zagrebu kod ministrice, toliko nas je iznenadila da još ne možemo doći sebi. Mi tražimo ono što nam pripada“, kazao je.

Šaran je objasnio da je tijekom Domovinskog rata otišao u obranu Hrvatske, a po povratku se suočio s gubitkom radnog mjesta.

Zato naglašava kako ranije isplaćeni novac smatra naknadom zbog gubitka zaposlenja, a ne naknadom za zdravstveni rizik kojem je godinama bio izložen.

„Zato smo danas ovdje. Tražimo svoja prava“, poručio je Šaran, dodajući da mu je neprihvatljivo obrazloženje prema kojem bi obeštećenje ove skupine radnika predstavljalo štetu za državni proračun.

Prema prijedlogu izmjena Zakona o obeštećenju radnika Salonita, pravo na naknadu proširuje se na približno 330 radnika koji su u propisanom razdoblju najmanje pet godina bili profesionalno izloženi azbestu, kao i na određene nasljednike bivših zaposlenika.

Predviđeni iznos obeštećenja je 29.100 eura, uz isplatu u tri rate.

Međutim, predloženo rješenje ne obuhvaća radnike koji su već ostvarili naknadu prema ranijem posebnom zakonu o Salonitu. Upravo tu nastaje spor.

Njihov odvjetnik ističe da se ranija isplata odnosila na prestanak zaposlenja nakon zatvaranja tvornice, dok se novo obeštećenje povezuje s profesionalnom izloženošću azbestu.

O problemu se već raspravljalo i u Hrvatskom saboru. Predstavnici radnika 27. listopada iznijeli su svoje zahtjeve pred članovima triju saborskih odbora, a dio zastupnika podržao je njihovo uključivanje u novo zakonsko rješenje.

Sabor je 30. listopada prihvatio prijedlog zakona u prvom čitanju, nakon čega je uslijedila priprema konačnog teksta.

Hoće li država promijeniti zakon ili slijedi ustavna tužba?

Nakon najnovijeg sastanka s ministricom radnici ne pokazuju namjeru odustajanja.

Njihov je zahtjev da zakonodavac jasno razlikuje obeštećenje zbog gubitka radnog mjesta od naknade povezane s dugogodišnjom izloženošću azbestu te da zaposlenicima koji su već primili prvu naknadu omogući ostvarivanje prava po drugoj osnovi.

Za sada nema naznaka da je na sastanku postignut dogovor.

Ako konačni tekst zakona ne bude izmijenjen, odvjetnik Ivan Primorac najavljuje obraćanje Ustavnom sudu.

Za bivše radnike Salonita, od kojih su mnogi desetljeća proveli u tvornici, riječ je o pitanju koje nadilazi sam novčani iznos. Kako su poručili na konferenciji za novinare, žele da se njihova izloženost azbestu prizna pod jednakim uvjetima kao i njihovim nekadašnjim kolegama.