Ljudi su u kavezima, a životinje izvan njih: Neobični prizori iz Amsterdama obilaze svijet

Zamislite da uđete u zoološki vrt i otkrijete da su ljudi ti koji završavaju u kavezima, dok životinje ostaju s druge strane rešetaka. Upravo takav prizor može se doživjeti u Amsterdamu, gdje neobični muzej Art Zoo privlači pozornost posjetitelja i svjetskih medija.

Fotografije ovog nesvakidašnjeg prostora posljednjih su dana obišle svijet zahvaljujući reportaži američke novinske agencije Associated Press. Ipak, postoji jedan važan detalj: životinje koje izgledaju kao da su upravo izašle iz svojih nastambi nisu žive, nego su riječ o pažljivo prepariranim primjercima koji su postali dio umjetničkih instalacija.

Krokodil iznad glave, gepard u kutu, divovski rak iznad vrata

Već pri ulasku posjetitelje dočekuje impresivan prizor. Iznad njihovih glava nalazi se preparirani krokodil dug približno 3,7 metara, razjapljenih čeljusti, kao da se svakog trenutka sprema zgrabiti plijen.

No to je tek početak neobičnog obilaska. U jednom dijelu muzeja gepard zauzima opuštenu pozu u udubljenju zida, dok se u drugom golemi japanski rak pauk svojim dugim nogama proteže iznad vrata. Posjetitelji mogu vidjeti i ostatke drevnih životinja, brojne ptice, gmazove i neobične zbirke prirodoslovnih predmeta.

Poseban dojam ostavljaju prostorije omeđene visokim crnim metalnim rešetkama. One nisu postavljene kako bi spriječile životinje da izađu, nego kako bi stvorile dojam da se čovjek nalazi u kavezu, a životinjski svijet izvan njega.

Dvojica umjetnika odlučila su zamijeniti uloge ljudi i životinja

Iza ideje stoje nizozemski umjetnici i preparatori životinja Jaap Sinke i Ferry van Tongeren. Njihov rad nadahnut je nekadašnjim europskim kabinetima čudesa, poznatima pod njemačkim nazivom Wunderkammer, u kojima su bogati kolekcionari tijekom 16. i 17. stoljeća izlagali rijetke predmete, životinje i prirodoslovne zanimljivosti.

Za razliku od tradicionalnih prirodoslovnih muzeja, u kojima su preparirane životinje najčešće postavljene u položaje karakteristične za njihovo prirodno stanište, ovdje je naglasak na umjetničkom dojmu, dramatičnosti i pripovijedanju priča.

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Van Tongeren objasnio je za Associated Press da im se posebno sviđa zamisao prema kojoj su ljudi zatvoreni, a životinje simbolično slobodne. Na taj način, smatra, čitava zgrada postaje jedno veliko umjetničko djelo.

Njihov je rad već ranije privukao pozornost poznatih umjetnika. Tako je još 2015. godine britanski umjetnik Damien Hirst otkupio njihovu cjelokupnu izložbu predstavljenu na jednom londonskom umjetničkom događaju.

Odakle dolaze sve te životinje?

Jedno od pitanja koje se nameće posjetiteljima jest podrijetlo stotina životinja izloženih u muzeju. Autori tvrde da nijedna nije ulovljena u divljini za potrebe izložbe, kao ni posebno uzgojena za taj projekt.

Prema njihovim navodima, riječ je o životinjama koje su prirodnom smrću uginule u zoološkim vrtovima, a zatim su preparirane i postale dio muzejske zbirke. Umjetnici većinu primjeraka nabavljaju u Europi kako bi lakše mogli provjeriti njihovo podrijetlo.

U zbirci se nalaze i neobična povijesna stvorenja koja zapravo nikada nisu postojala. Među njima su takozvani Jenny Hanivers, groteskne figure koje su pomorci u prošlosti izrađivali preoblikovanjem tijela raža, a zatim ih predstavljali kao ostatke neobičnih morskih čudovišta.

Takvi eksponati podsjećaju na razdoblje kada su se granice između znanosti, umjetnosti, praznovjerja i ljudske mašte često isprepletale.

Zgrada ima još jednu zanimljivu povijesnu priču

Muzej Art Zoo smješten je u povijesnoj zgradi iz 17. stoljeća, uz jedan od poznatih amsterdamskih kanala. Zanimljivo je da se u istom prostoru nekada nalazio Biblijski muzej, dok današnji autori kao jednog od svojih najvećih uzora ističu prirodoslovca Charlesa Darwina.

Sinke i van Tongeren čak ga simbolično smatraju trećim članom svojeg umjetničkog tima. U muzeju se zato nalaze i instalacije posvećene znanstveniku čija je teorija evolucije iz temelja promijenila razumijevanje živoga svijeta.

Art Zoo je tako mnogo više od neobične zbirke prepariranih životinja. Njegovi autori žele da posjetitelji, promatrajući životinje iz prostora koji nalikuje kavezu, barem nakratko razmisle o odnosu čovjeka i prirode.

A upravo je ta zamjena uloga razlog zbog kojeg fotografije ovog amsterdamskog muzeja posljednjih dana izazivaju toliko znatiželje.