Ljudi su ih bacali u smeće, a on ih pretvara u dječju sreću: Nevjerojatna priča iz Dalmacije o čovjeku velikog srca

U vremenu kada se pokvarene stvari često zamjenjuju novima, jedan Dalmatinac odlučio je krenuti potpuno drukčijim putem. Robert Petrušić, 38-godišnji izumitelj iz Ploča, prikuplja odbačene bicikle, popravlja ih i poklanja onima kojima su potrebni, posebno djeci.

O njegovoj nesvakidašnjoj humanitarnoj aktivnosti piše Portal Rogotin, kojem je Petrušić ispričao kako je sve počelo i zašto ne namjerava odustati.

Bicikl koji netko baci za njega je pravo malo bogatstvo

Zanimljivo je da većini bicikala koje pronađe zapravo ne nedostaje mnogo da ponovno budu potpuno ispravni. Neki imaju probušenu gumu, drugima su gume samo ispuhane, dok je kod pojedinih potrebno zamijeniti nekoliko dijelova. Petrušić kaže kako popravak jednog bicikla najčešće traje manje od sat vremena. One koje nije moguće popraviti koristi kao izvor rezervnih dijelova. Dosad je, prema vlastitim riječima, obnovio tridesetak bicikala, od kojih je većinu poklonio. Dio je zadržao za svoju djecu, a neki još čekaju obnovu ili novog vlasnika. Posebno ga smeta što obitelji nerijetko izdvajaju nekoliko stotina eura za nove bicikle, iako se odbačeni primjerci mogu dovesti u ispravno stanje uz znatno manji trošak.

Njegova ljubav prema popravljanju nije slučajna. Odrastao je tijekom devedesetih godina, kada kupnja novih bicikala mnogima nije bila dostupna. Djeca su tada često sama sastavljala bicikle od starih dijelova. Zbog teških obiteljskih okolnosti, povezanih s posljedicama Domovinskog rata, Robert je još kao dječak naučio samostalno popravljati različite stvari. Kasnije je bicikle najprije obnavljao za vlastitu djecu, a onda je shvatio da ih ima više nego što im je potrebno. Počeo ih je poklanjati poznanicima i putem Facebook zajednice Sharing is Caring Ploče/Metković.

Posebno pamti jedan osmijeh

Iako iza sebe ima brojne obnovljene bicikle, pojedine priče posebno su mu ostale u sjećanju. Jedna od njih vezana je uz njegova prijatelja Dina Hodžića, kojem je dugo sastavljao bicikl. Popravak se neprestano komplicirao, nedostajali su dijelovi, a pojedine je trebalo ponovno zamjenjivati. Kada je bicikl napokon bio gotov, uslijedio je prizor koji Robert nije zaboravio. Ugledao je prijatelja kako se vozi gradom s kacigom na glavi i velikim osmijehom na licu. Upravo takvi trenuci potvrđuju mu da njegov trud ima smisla.

Iza njega je i teška životna borba

Robertova životna priča mnogo je šira od popravljanja bicikala. U razgovoru za Portal Rogotin otvoreno je govorio o teškim godinama, problemima s ovisnošću i osobnim izazovima koje je morao svladati. Prema njegovim riječima, već je 13 godina bez droge, a velik dio tog razdoblja posvetio je volontiranju i pomaganju drugima. Bavi se izumiteljstvom, pisanjem, fotografijom i 3D printanjem. Sudjelovao je i u izradi te podjeli 300 zaštitnih vizira medicinskom osoblju tijekom pandemije, a održao je više od 300 radionica za djecu iz STEM područja, uglavnom volonterski.

Ima i veliki san: Centar u kojem bi stvari dobivale drugi život

Petrušić želi da njegova ideja preraste pojedinačne popravke bicikala. Sanja o velikom centru u kojem bi građani mogli ostavljati kvalitetne stvari koje više ne koriste, a drugi bi ih mogli besplatno preuzimati. Smatra da društvo previše kupuje, premalo popravlja i prerano odbacuje proizvode koji bi još godinama mogli služiti. Njegova poruka posebno je usmjerena roditeljima. Ističe da djecu treba učiti kako čuvati stvari, popravljati ih, ali i kako se sigurno ponašati u prometu.

I dok mnogi u starom biciklu vide samo otpad, Robert Petrušić u njemu vidi priliku da usreći još jedno dijete.

A ponekad je za to potrebno samo malo alata, sat vremena rada i veliko srce.