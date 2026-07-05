Ljudi su hodali po autocesti nakon Thompsonova koncerta

Čitatelji 24 sata su javili kako nije bilo najavljenog organiziranog prijevoza te da su svi prilazi prema Westgateu bili zatvoreni.

Ljudi koji su išli na koncert Thompsona moraju hodati po autoputu zbog zatvorenih cesti, rekao nam je čitatelj koji nam je poslao snimku kaosa koji je nastao nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću.

Podsjetimo, Marko Perković Thompson održao je u subotu veliki koncert na stadionu Inkera 'Ivan Laljak Ivić' u Zaprešiću. Uoči koncerta predstavljen je opsežan plan prometne regulacije.

- Zatvorili su sve prilaze prema Westgateu, policija je tjerala ljude da s djecom idu preko ograde na naplatnim kućicama. Nisu dopustili vožnju autima, taksije, nije bilo organiziranog prijevoza kako su najavili - rekao nam je drugi čitatelj.

- Zbog policijske blokade velik broj ljudi prisiljen je pješice kretati se uz dio autoceste odnosno obilaznice kako bi došli do svojih vozila. Smatram da takva situacija predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik za pješake. Osim toga, velik broj okolnih cesta također je zatvoren, zbog čega građani ne mogu normalno pristupiti svojim automobilima - napisao nam je treći čitatelj.

Dodaje da se promet prema WestGateu usmjerava prema Zaboku pa se kasnije nakon naplatnih kućica ne može skrenuti za WestGate.

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