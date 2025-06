Ljudi su ginuli, iskašljavali krv i lomili noge: Zašto je toliko opasno skakati sa Starog mosta u Mostaru?

Hrvatske medije jučer je preplavila snimka na kojoj se vidi muškarac koji nespretno skače sa Starog mosta u Mostaru, a potom od lokalnih kupača dobiva batine zbog svog pothvata. Ubrzo se saznalo da se radi o Švicarcu Luci Bontu.

Bont je skočio u Neretvu bez prethodne najave i bez stručnog nadzora, što je izazvalo bijes skupine Mostaraca koji su ga nakon izrona iz rijeke napali najprije verbalno, a zatim i fizički.

Švicarac je nakon incidenta na društvenim mrežama poručio kako ne razumije zašto je bio napadnut, ali se našalio da je sada postao poznat u Bosni i Hercegovini. Policija je potvrdila da ispituje okolnosti događaja, dok su reakcije javnosti podijeljene — dio Mostaraca podržava očuvanje tradicionalnih pravila, dok drugi brane pravo turista na slobodno uživanje u adrenalinskim izazovima i smatraju izrazito opasnim ono što je Švicarac jučer napravio.

Skakanje sa Starog mosta nije najpametnije što u životu možete napraviti i daleko je od sigurnog poduhvata. Skačući sa Starog mosta ljudi su ginuli i lomili vratove, a 2012. godine Mostar je zavijen u crno nakon što je češki turist skočio sa Starog mosta i ostao na mjestu mrtav.

Nije to bio jedini slučaj. Povijest bilježi teške ozljede glave, kralježnice, ruku i nogu onih koji su skakali s mosta. I naš sugovornik pri svom je prvom skoku s mosta iskašljavao krv.

Lorens Listo: "Pio je cijeli dan i skočio u odjeći"

Događaj je za bosanskohercegovački Avaz komentirao Lorens Listo, najpoznatiji mostarski skakač koji je 13 puta pobijedio na tradicionalnom natjecanju skakanja sa Starog mosta u Mostaru. Mostarci s mosta skaču stotinama godina, a Listo je u Mostaru poznat po svojim fantastičnim izvedbama "laste", odnosno skoka na glavu u kojemu skakač oblikuje tijelo da nalikuje ptici tijekom padanja u rijeku.

Ako pitate lokalce, nitko ne skače bolje od Lorensa Liste koji se nakon 13. titule umirovio kako ne bi prestigao svog idola Emira Balića koji je također 13 puta pobijedio na natjecanju.

Listo je bio prisutan jučerašnjem događaju.

Listo, danas predsjednik Kluba skakača u Mostaru, izjavio je da je turist iz Švicarske jučer došao tražiti dozvolu za skok, ali mu je objašnjeno kako prvo mora proći obuku i osigurati čamac za spašavanje, što je odbio. Nakon toga je otišao u obližnji kafić, gdje je, prema Listinim riječima, cijeli dan pio alkohol s prijateljima.

Listo navodi da je mladić skočio potpuno obučen, u majici, trapericama i tenisicama, kako nitko ne bi posumnjao u njegove namjere. U tom trenutku ispod mosta su bili čamci s turistima, među kojima i mala djeca, pa je skok ocijenio izuzetno opasnim i potencijalno smrtonosnim.

Nakon što je izronio, napali su ga kupači u rijeci, a ne članovi kluba, kaže Listo. Dodao je da je osobno priskočio pomoći i zaustavio daljnji napad. Naglasio je kako klub ne opravdava nasilje, ali ističe da je ovakvo neodgovorno ponašanje ugrozilo živote drugih ljudi. Također je spomenuo da na Starom mostu postoji ploča na engleskom jeziku koja upozorava da je skakanje bez dozvole strogo zabranjeno.

Zašto je toliko opasno?

Više je razloga zašto je skakanje sa Starog mosta u Mostaru izuzetno opasan podvig. Jedan od razloga je svakako drastična razlika u temperaturi zraka i temperaturi rijeke u koju se skače. Neretva je, naime, jedna od najhladnijih rijeka na svijetu i temperatura vode čak ni u ljetnim mjesecima ne prelazi 10 stupnjeva. S druge strane, Mostar je najtopliji grad bivše države gdje temperature u ljetnim mjesecima nerijetko prelaze 40.

Zbog takve razlike u temperaturi zraka i temperaturi rijeke lako može doći do grčenja mišića. U idealnim uvjetima skakač bi trebao zaroniti skoro do dna i sigurno izroniti. No, znale su se dogoditi teške ozljede čak i skakačima koji su se za taj poduhvat pripremali cijeli život.

Udar u površinu rijeke i udar hladnoće vode zasigurno nije ni blizu onoga što se osjeti pri skoku u mirno more koje je od zraka hladnije tek nekoliko stupnjeva.

Nadalje, visina Starog mosta s koje se skače je, ovisno o vodostaju, između 24 i 22 metra, čega nerijetko zbog ambijenta i oblika mosta ljudi uopće nisu svjesni.

No, dubina rijeke može biti najveći problem. Ponekad je mjesto gdje skakač skače prilično plitko i vodostaj je nizak, pa pri udaru o dno lako može doći do ozljeda glave, leđa, ruku i nogu.

"Mi svaki dan vadimo jednog ili dvojicu iz rijeke"

Lorens Listo naglašava da je više od 4000 turista do sada uz obuku i kontrolu skočilo sa Starog mosta. Skok, naglašava, mora biti najavljen kako bi spasilačka ekipa, koja dežura i kada u Neretvu skaču najiskusniji skakači, bila spremna s čamcem i osobom koja će zaroniti u slučaju nužde.

"Ovdje je svaki turist dobrodošao, svi prolaze obuku, svakog dana skače tri, četiri ili pet skakača, ponekad i deset, žena i muškaraca različitih dobi i rasa. Specifičnost Starog grada je što ovdje nema policije. Na mostu bude samo jedan policajac, koji dolazi samoinicijativno iz postaje, i ja sam ga pohvalio jer dolazi jedini. On lovi i džeparoše i prosjake. Skakači pokušavaju održavati red. Još jednom ponavljam da nitko ne opravdava ovo; kada sam pogledao snimku, izgledalo je grozno, ali dok sam trčao prema njemu, nitko ga nije udarao, najviše je udaraca dobio u vodi.

Sada imamo ovdje ploču na mostu na engleskom jeziku na kojoj piše da je samoinicijativno skakanje zabranjeno. Ono što nitko ne vidi je da mi svakog dana izvadimo jednog ili dvojicu turista iz rijeke. Imamo problema s avanturistima koji dolaze iz cijelog svijeta i skaču na svoju ruku. To se događa uvijek prije početka smjene ili navečer na kraju smjene skakača. Oni dovedu svoje prijatelje da ih snimaju, pa tu nastanu problemi. Nije se jednom dogodilo da turista pogine – prošle godine smo skupljali novac za jednog koji je slomio kralježnicu, a jednog Kineza još nisu pronašli. Nikada nije bilo incidenata kad bi turist došao i rekao da želi skočiti sa Starog mosta – svi su skočili sigurno, dobili certifikat na engleskom jeziku i prekrasnu uspomenu", naglašava Listo.

Mostarci s mosta skaču za randes, novac, ali i u natjecanjima koja prate tisuće ljudi

Tradicionalno natjecanje skakanja sa Starog mosta u Mostaru održava se već stoljećima i dio je lokalne kulturne baštine. Održava se ljeti, okupljajući profesionalne mostarske skakače koji izvode spektakularne skokove u hladnu Neretvu s visine od oko 24 metra.

Natjecanje je organizirano kroz lokalni klub skakača koji se brinu za sigurnost i treniranje skakača, a postoje stroga pravila i kriteriji nastupa. Skokovi se tradicionalno izvode na glavu (lasta), što zahtijeva veliku preciznost i hrabrost. Događaj privlači brojne gledatelje i turiste, a nosi snažno simboličko značenje hrabrosti, vještine i lokalnog ponosa.

Osim u natjecanjima, skače se i tijekom čitave godine. Neki Mostarci skaču kao atrakcija turistima koji ih za to plaćaju.

No, ima i nešto romantičnije što je gotovo potpuno izašlo iz mode - nekad su Mostarci skakali s mosta kako bi djevojku koja im se sviđa nagovorili na ljubavni sastanak, odnosno randes.

Fotografije nam je ustupio mostarski portal Bljesak.info.