'Ljudi su frustrirani, žele se na nekoga iskaliti': Žena došla s godišnjeg i doživjela neugodnu situaciju

Je li problem u meni ili u nekom drugom, pita se Zagrepčanka koja je u posljednje vrijeme doživjela više neugodnih situacija sa susjedima i drugim stanovnicima grada, a bile su vezane uz parkiranje. Prva se situacija, kaže, dogodila kad se vratila s mora. Prijateljici je htjela pomoći da svoje stvari odnese u stan, zbog čega se na nekoliko minuta parkirala kod ulaza u zgradu. Tad je doživjela prvi incident.

– Sparkiram se kod ograde zgrade preko puta moje, upalim sva četiri. Neki ljudi se parkiraju meni na guzicu (nije problem, trebat će mi dvije minute da odnesem stvari u dvije ture i vozim do frendice da i njoj ostavimo stvari). Prva tura stvari odnesena u roku od 40 sekundi i vraćamo se dolje, te se dvoje starčeka (ljudi iz auta koji su se parkirali iza mene) nešto žale. Ja se ispričam, ljubazno kažem da se za minutu mičem, samo da odnesem stvari. Oni mi govore da i oni trebaju odnijeti stvari i da im blokiram ulaz u zgradu, piše Večernji list.

Ulaz u zgradu blokiran nije: ja sam kod ograde, viri mi možda pol metra auta, ali imaju minimalno 5 metara od glavnog ulaza do mog auta i najkomotnije se može proći. Oni tu nastavljaju da sam se kod sebe mogla zaustaviti. Ulaz i nogostup kod moje zgrade (preko puta njihove, doslovno) je blokiran od strane susjeda koji se tamo stalno parkira i to nije problem. Ovako sam stala da ne blokiram promet i ne ometam nikoga, ali oni inzistiraju da sam se trebala stati na cestu, u traku kod svoje zgrade, i tamo vaditi stvari, a ne kod ograde gdje nije cesta.

Oni su imali svoje parkirno mjesto (na kojem sad stoje), koje je metar od ulaznih vrata i bilo je slobodno, ali sam im ja smetala iz ne znam kojih razloga. Od trenutka kad sam se „sparkirala“, upalila sva četiri i vratila se u auto nakon nošenja stvari, prošlo je dvije minute. Jesam ja glupa i zaustavila se krivo, gdje nikom ne smetam, ili? – pitala je Zagrepčanka. Drugi incident dogodio se kad je s majkom nakon kupnje nosila stvari u bakin stan. Ponovno je imala problem s neugodnim susjedima te se također zapitala tko je tu bio u pravu.

– Jedino gdje se možemo stat je parking, a na šajbi uredno ostavimo broj koji se može nazvati ako smetamo nekome. Otišle smo baki do balkona, ostavile joj stvari i nakon tri minute se vraćamo i tamo stoji neka žena. Govori nam: „Nemojte se tu više parkirat.“ Moja mama, koja je premirna da se zauzme za sebe, se ispriča i kaže da smo na kratko bile ostaviti stvari baki na balkon. Ova govori kako to nije njen problem jer ona ima dvoje djece gore u stanu koja ju čekaju.

Mama se ponovo ispriča i kaže: „Jeste li zvali broj kojeg smo ostavile? Možda nismo čule, oprostite stvarno.“ Žena odgovara da nije ni vidjela broj, ali nastavlja: „Nemojte se tu više parkirat.“ E sad, mi smo se prvi put stale na njen parking i to možda nismo trebale napravit, ali nikad ju prije nismo vidjele niti se itko žalio, i ostavile smo broj u slučaju da smetamo. Veliki bijeli papir gdje piše: „Ako smetamo, nazovite X.“

Mama me zaustavila da išta kažem, ali žena je izgledala toliko ležerno, kao da joj se nigdje ne žuri, torbica na ruci onako opušteno. Jedino drugo mjesto gdje smo se mogle stat je na cestu pored zgrade i zauzeti cijelu traku, da nas se mora zaobići, što sama mrzim kad ljudi rade. Ponovo, jesam li ja glupa? – pitala je.

Drugi su ju smirili i rekli da je problem u ljudima koji su jednostavno frustrirani. – Žele se na nekoga mogu iskaliti, čisto da si malo daju oduška. Sve si OK napravila – kazala joj je jedna osoba.