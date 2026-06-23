Ljudi ogorčeni zbog prizora u splitskim kolonama: "Guram kolica s djetetom, a oni jure između nas"

Večerašnji prometni kolaps na ulazu u Split ponovno je otvorio raspravu o ponašanju dijela motociklista u gradskim gužvama.

Dok su vozači satima stajali u kolonama nakon prometne nesreće u Ulici Zbora narodne garde, jedan čitatelj poslao nam je fotografiju i upozorio na prizore kojima svakodnevno svjedoči na splitskim prometnicama.

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"Skoro sam se s četiri ovakva genija na motoru susreo u razmaku od pet minuta. Ljudi u ovom gradu su zbilja nevjerojatni", napisao je čitatelj.

Posebno ga je zasmetalo što pojedini motociklisti prolaze između vozila i u blizini pješaka na nogostupima.

"Guram kolica s malom djecom, a ekipa ladno piči među nama na motorima", dodao je.

Fotografija je nastala tijekom večernje špice na jednoj od najopterećenijih splitskih prometnica, gdje su se nakon prometne nesreće stvorile velike kolone vozila.