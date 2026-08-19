"LJUDI, NE BACAJTE NOVAC" Poznati Splićanin šalje žestoko upozorenje: "Pokažite mi tko je prohodao"

Andrija Lipanović, predsjednik splitske udruge "Vjeruj i Djeluj" i tetraplegičar koji je nakon pada s krova završio u invalidskim kolicima, uputio je snažan javni apel osobama s teškim ozljedama i invaliditetom te njihovim obiteljima. Posebno se osvrnuo na skupa liječenja i rehabilitacije u Tajlandu, poručivši kako bi se dio novca koji se prikuplja humanitarnim akcijama, prema njegovu mišljenju, mogao usmjeriti u nabavu sofisticirane rehabilitacijske opreme u Hrvatskoj.

Lipanović iz vlastitog iskustva govori o životu nakon teške ozljede kralježnice. Nakon pada s krova kuće postao je tetraplegičar visokog stupnja te se danas kreće uz pomoć invalidskih kolica. Kako navodi, prošao je zahtjevnu neurorobotsku rehabilitaciju u poliklinici, a upravo je takav oblik terapije jedan od fokusa udruge "Vjeruj i Djeluj", na čijem je čelu već sedam godina. "Znam što govorim jer sam odrađivao zahtjevnu neurorobotsku rehabilitaciju. Uz sofisticirane robote možemo vježbati hodanje i održavati svoje tijelo", poručuje Lipanović.

"Ne odlazite u Tajland s novcem prikupljenim od hrvatskih građana"

Najveći dio njegove poruke odnosi se na osobe koje putem humanitarnih akcija prikupljaju velike iznose za odlazak na liječenje ili rehabilitaciju u Tajland. Lipanović otvoreno poziva na veliki oprez. "Sve one koji u Tajland odlaze potrošiti novac prikupljen humanitarnim putem od hrvatskog naroda, uz obećanje ili nadu da će ponovno prohodati, zamolit ću da to ne rade", poručuje.

On pritom iznosi vrlo kritičan stav prema rezultatima takvih terapija te tvrdi kako javnosti nedostaju jasni dokazi o pacijentima koji su nakon takvih odlazaka doista ponovno počeli samostalno hodati. Lipanovićeve tvrdnje predstavljaju njegov osobni stav i iskustvo, a u objavi na kojoj se temelji ovaj tekst nisu priloženi medicinski nalazi ili druga dokumentacija kojom bi se mogla neovisno potvrditi učinkovitost ili neučinkovitost pojedinih terapijskih programa u Tajlandu.

"Pokažite gdje su ljudi koji su prohodali"

Predsjednik udruge "Vjeruj i Djeluj" pozvao je osobe koje su prikupljale novac za takve terapije da javno predstave rezultate liječenja i način na koji su sredstva potrošena. "Da vidim one koji su prohodali iz Splita, Kaštela, Slavonije, Istre i cijele Hrvatske. Gdje su medijski iskazi o tome na što je novac utrošen i gdje možemo vidjeti da hodate?", pita Lipanović. Posebno je kritizirao stvaranje, kako smatra, pretjeranih očekivanja kod teško ozlijeđenih osoba i njihovih obitelji.

"Vjerujem u čuda, ali za sada hodati nećemo, nažalost", napisao je. Istodobno naglašava da ne želi nikoga napadati niti osuđivati zbog pokušaja liječenja, već traži veću transparentnost i realnija očekivanja.

Umjesto milijuna za liječenje u inozemstvu, predlaže kupnju Lokomata

Lipanović smatra da bi se velik dio sredstava koja građani kroz humanitarne akcije izdvajaju za rehabilitacije u inozemstvu mogao zajednički usmjeriti u nabavu robotskih uređaja za rehabilitaciju u Hrvatskoj. Kao primjer navodi Lokomat, robotski sustav koji se koristi u rehabilitaciji i terapiji hoda. "Udružite se sa mnom i udrugom 'Vjeruj i Djeluj' da kupimo nekoliko Lokomata, ozbiljnih strojeva za terapiju hodanja, održavanje tijela i zdravlja, te ih rasporedimo na nekoliko lokacija po Hrvatskoj", poručuje.

Prema njegovim navodima, cijena jednog Lokomata iznosi oko 450.000 eura, dok bi godišnji servis i održavanje stajali oko 50.000 eura. Njegova je ideja da takvi uređaji budu dostupni pacijentima u različitim dijelovima Hrvatske, čime bi se omogućila dugotrajna rehabilitacija većem broju ljudi.

"Hrvatski liječnici i medicinske sestre spasili su mi život"

Unatoč oštrom tonu prema odlascima na skupe rehabilitacije u inozemstvo, Lipanović posebno naglašava koliko cijeni hrvatske zdravstvene djelatnike. "Imamo veoma kvalitetne liječnike, specijaliste, ortopede i fizijatre, a onda dolazimo do ljudi koji svakodnevno rade s nama - fizioterapeuta. Na njima je velika odgovornost i velik dio naše terapije. Hvala im na svemu", poručio je. Dodao je kako su upravo hrvatski liječnici i medicinske sestre bili ključni nakon njegove nesreće. "Mene su naši hrvatski doktori i medicinske sestre spasili od svega, pa i od smrti", ističe Lipanović.

"Ja hodam - ali na Lokomatu, i sretan sam"

Svoju objavu zaključio je fotografijom na kojoj uz pomoć robotskog sustava izvodi pokrete hodanja.

"Evo slike gdje ja hodam, ali na Lokomatu. I sretan sam", napisao je. Njegova poruka osobama s teškim neurološkim ozljedama i njihovim obiteljima svodi se na poziv da prije velikih i skupih odluka dobro provjere medicinske mogućnosti, realne rezultate i dostupne opcije rehabilitacije.

Istodobno poziva na zajedničko ulaganje u tehnologiju koja bi, umjesto da bude dostupna samo pojedincima koji mogu prikupiti velik novac za putovanja u inozemstvo, mogla dugoročno služiti većem broju pacijenata u Hrvatskoj. "Mi bismo to mogli kada bismo bili zajedno. Vjerujem u čuda", zaključio je Andrija Lipanović, predsjednik udruge "Vjeruj i Djeluj".