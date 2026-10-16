Ljubo Pavasović Visković odgovorio na nezgodno pitanje o Torcidi: 'Ja se ne bojim nikoga'

Do poslijepodneva su u Splitu nakon skandaloznih i sramotnih uzvika dijela Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaxa uhićene tri osobe.

Jednog od osumnjičenih policija je privela na splitskoj Matejuški, a nad svim uhićenima će se provesti kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Javnog poticanja na nasilje i mržnju. Policija je izvijestila da su tijekom kortea domaćih navijača zabilježeni povici s elementima kažnjivog sadržaja te se utvrđuje identitet počinitelja, a za onima koji su već identificirani se traga.

Podsjetimo, jučer su se iz Torcidinog kortea uoči dvoboja s Ajaxom, čule antisemitske poruke te skandiranja Adolfu Hitleru. Reagiralo je Veleposlanstvo Izraela u Hrvatskoj, izrazivši šok i pozvavši na osudu takvih postupaka. Sličnu su reakcije uputili i pučka pravobraniteljica, hrvatski nogometni savez, a oglasio se i državni vrh.

Boji li se Hajduk Torcide?

A što u Hajduku kažu sramotnim povicima koji su se čuli u navijačkom korteu te kako odgovaraju na sve glasnije optužbe da se klub boji Torcide? Za RTL Danas sve je odgovorio predsjednik Nadzornog odbora Hajduka Ljubo Pavasović Visković.

Pavasovića Viskovića pitali smo je li mu bilo neugodno zbog antisemitskih poruka, na što je on odgovorio: "Postavlja li itko pitanje meni ili bilo kome u klubu što misli o tome? Misli li netko da nama nije bilo neugodno ili da mi mislimo da je to lijepo, krasno, divno. Ne, ne mislimo."

"Ali se isto tako ne damo prozivati od lokalne tiskovine, koja prije tjedan dana objavi panegirik o određenim ratnim zločincima, da bi se danas zgražali nad time je li Hajduk reagirao ili nije", nastavlja Pavasović Visković.

"Jasno je što mi mislimo i jasno je što svaki civiliziran čovjek misli o svemu tome skupa. Ali ponavljam, niti smo mi policija, niti Ministarstvo obrazovanja, osnovne i srednje škole, koje su neku djecu trebali naučiti nečemu drugome", dodaje Pavasović Visković.

Na izravno pitanje boji li se Hajduk Torcide, naš sugovornik navodi: "Ja se ne osobno ne bojim nikoga i nema nikakvog razloga da se itko boji ikoga. Živimo u demokratskom društvu u kojem postoje zakoni. Svatko neka se drži onoga što treba, pridržava se zakona i sve će biti u redu. Nema govora o nekakvom strahu niti stvarima te prirode."