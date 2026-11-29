Na početku razgovora Aleksandra Stankovića u emisiji Nedjeljom u 2 je zanimalo kako je to Hajduk živ u glavi Ljube Pavasovića Viskovića, i kako to izgleda kad jedno sportsko dioničko društvo dobije ljudske karakteristike:

– Ja to svojoj ženi pokušavam objasniti već godinama. I nije možda to doslovno točno da se radi o živoj osobi, ali se radi o sasvim živom društvenom biću koje jest u mojoj glavi. I ono što sam puno puta pokušavao objasniti ljudima: ja kad gledam taj teren, kada njih 11 izađe na teren, ja vidim nešto sasvim drugo. Ja vidim u doslovnom smislu 11 igrača, ali ono što se, kako moj mozak to prevodi, dakle u nekakvu emotivnu sferu, to je nešto potpuno drugo, odgovorio je Pavasović Visković.

Mješavina je to vjerovanja, ideja i mitova.

- Dakle, nekakve tradicije koja kod svakoga tko je u ranoj mladosti "obolio" od toga ima vrlo specifične simptome. Simptomi traju cijeli život. Mi isto tako predano radimo na tome da nas bude što je moguće više. Jako brinemo o tome da puno djece "oboli" od svega toga skupa. Imamo čak i na Poljudu jedan sektor gdje su samo djeca. Svaki put kad uđem na Poljud, uvijek bacim oko da vidim da li je taj sektor dobro popunjen, jer taj sektor će seliti - prvo će preseliti na sjever, pa će preseliti na istok, neki će preseliti na zapad, ali ta reprodukcija takvih likova kao što sam ja je klubu jako važna i mislim da dosta dobro radimo na tome, istaknuo je Pavasović Visković.

Pobjegao na prvu utakmicu u Zagrebu

Ljubo Pavasović Visković prvi put je put došao u Zagreb kao navijač Hajduka u prosincu 1984. godine.

- Pobjegao sam majci. To je bila čuvena utakmica, 2:2, dakle dva gola Mlinarića, dva gola Sliškovića, smrzao sam se. Došao sam u jaknici, imao sam 14 godina, nisam imao novca, doslovno sam spavao na kolodvoru. Između ostalog sam zalutao, bio na klizalištu na Šalati, na mjestu gdje mi danas sin igra hokej, a ja živim u najbližoj kući tom istom klizalištu. Tada sam bio pomalo i fasciniran tom scenom, ali evo, život je čudan i završio sam u toj opciji. Kao što je čudno to da je moja žena, koja je živjela u tom ambijentu, završila vrlo često na Poljudu na utakmicama. Sad je bila i sa mnom u Švicarskoj na gostovanju. Vrlo je duboko ušla u tu priču i prati sve to skupa, priča Pavasović Visković, čijim je stopama krenuo i najmlađi sin.

Kada danas govori o Hajduku ističe da je to jedan od rijetkih klubova koji identitetski pripada onima koji ga vole.

- Vi imate zadnjih 20, 30 godina jednu pljačku. Nogomet je otet ljudima koji su stvorili nogomet kao igru koju danas poznajemo, koji su stvorili tu legendu koju danas ljudi vole i prodaju za milijune. Ako promatrate, na primjer, Premier ligu, vidjet ćete tko sjedi u prvim redovima: sjede Singapurci, sjede imućni Kinezi, sjede Japanci koji su došli tamo, platili su kartu 500 eura, kupili su dres za 200, pojeli su nekakav hot dog za 50 i tako dalje. Tamo sjede ljudi koji su praktički turisti. Oni su došli izbliza vidjeti igrače koje gledaju na televiziji, a ljudi koji su izgradili legendu tih klubova, koji su stvorili nekakav Manchester United ili Liverpool ili nešto tog tipa, više si, barem 10, 15, 20 godina, ne mogu priuštiti kartu, napominje Pavasović Visković.

Upravo je to nešto što Hajduk pokušava izbjeći.

- Hajduk će uvijek pripadati klincima s periferije, ljudima koji su, kao ja, se zaljubili u taj klub u toj dobi, i on će uvijek biti klub onih koji su ga stvorili. Hajduk neće nikada postati klub klasičan u smislu klasičnog modernog nogometa jer hrvatski klubovi nemaju marketinški potencijal da bi ta priča mogla otići u tom smjeru. Nema straha da će doći netko i iskrcati 200 milijuna eura za Dinamo ili 150 milijuna eura za Hajduk. Premalo smo tržište, ustvrdio je Pavasović Visković.

Najteža godina Hajduka

U ovoj godini Hajduk se, prema mišljenju Pavasovića Viskovića, susreo s najtežih osam mjeseci u životu kluba:

- Bili smo prilično u financijskim problemima, bili smo u problemima raznoraznih kampanja koje su se vodile. Bila je kampanja na internetu: ne kupujte pretplate, ne kupujte članarine, ne dajte im novce. Hajduk, ovakav kakav je, ima puno neprijatelja u Splitu. Bilo je puno toga udruženo da stvari krenu u krivom smjeru, da se cijela priča oko našeg Hajduka dovede do kraja. Ne znam s kakvim ciljem, ne znam s kakvim ishodom... Naravno, krenulo je nakon toga bolje, skupili smo se, našli načina da se iz svega toga skupa izvučemo, i nije nam drago što se priča vrti puno oko incidenta koji se dogodio, kaže Pavasović Visković.

Dodaje da se takve situacije događaju i Nijemcima, Poljacima, Nizozemcima...

- U krajnjem slučaju igrali smo s Ajaxom. No što se tada dogodilo na Poljudu se na njihovim stadionima, kada igra Ajax, događa puno gore, komentira gost emisije