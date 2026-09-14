Ljubavni slom završio požarom? Mladi kuhar namjerno palio Pelješac, završio u istražnom zatvoru

Sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku odredio je do 30 dana istražnog zatvora 21-godišnjem T. J. iz Čapljine, osumnjičenom da je namjerno zapalio suhu travu i nisko raslinje na Pelješcu. Riječ je o kuharu koji je ovog ljeta sezonski radio na Pelješcu, gdje ima prijavljeno boravište, javlja Dubrovački Dnevnik.

Policijska postaja Ston protiv njega je 10. rujna podnijela kaznenu prijavu zbog sumnje da je počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Turist ga vidio kako pali travu

Policiji se prethodno obratio poljski turist koji je uz državnu cestu D-414, između Brijeste i Luke Dubrave na Pelješcu, uočio muškarca kako plinskim upaljačem pali nisko raslinje i suhu travu. Požar je, prije nego što su ga vatrogasci uspjeli lokalizirati, zahvatio oko 2500 četvornih metara. Policija je pregledom snimki nadzornih kamera utvrdila o kojem je vozilu riječ, a potom i tko ga je u vrijeme izbijanja požara vozio na toj lokaciji.

Glasnogovornik Županijskog suda u Dubrovniku, sudac Pero Miloglav, rekao je da je sudac istrage prihvatio prijedlog zamjenika općinskog državnog odvjetnika Cvitana Raguža i osumnjičenom odredio istražni zatvor do 30 dana. Sud je zaključio da je osumnjičeni paljenjem suhe trave iskazao visok stupanj kriminalne volje te da postoji opasnost da bi na slobodi mogao ponoviti isto ili počiniti teže kazneno djelo. Osumnjičenom bi trebao biti dodijeljen branitelj po službenoj dužnosti. Tijekom ispitivanja, prema dostupnim informacijama, u cijelosti je priznao kazneno djelo koje mu se stavlja na teret.

Neslužbeno: "Požar podmetnuo zbog ljubavnog razočaranja"

Prema neslužbenim informacijama, 21-godišnjak je uhićen 12. rujna oko 1 sat, a sucu istrage priveden je sljedećeg dana. Dubrovački dnevnik neslužbeno doznaje i da je motiv njegova postupka navodno bilo ljubavno razočaranje. Požar se mogao proširiti na znatno veću površinu i prouzročiti mnogo veću štetu.