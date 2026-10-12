Ljubav u sjeni politike: Akademkinja Dubravka Oraić Tolić večeras gostuje u Splitu

U sklopu 34. Dana Matice hrvatske u Splitu, u ponedjeljak, 12. listopada, održat će se književno-filmska večer s akademkinjom Dubravkom Oraić Tolić. Posjetitelje očekuju predstavljanja knjiga te projekcija dokumentarnog filma.

Program će započeti u 18.30 sati u velikoj dvorani „Vinko Draganja” Dominikanskog samostana na adresi Hrvojeva 2 u Splitu.

Tijekom večeri bit će predstavljena knjiga Benjamina Tolića „Stojim pred vama” i „Benjaminov zbornik”, kao i knjiga akademkinje Dubravke Oraić Tolić „Tvojim glasom: Ljubav u sjeni politike”.

Uz književni dio programa, publika će imati priliku pogledati dokumentarni film „U oblacima”, Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.

Poznata imena na književnoj večeri

U programu sudjeluju akademkinja i autorica Dubravka Oraić Tolić, Božidar Petrač, potpredsjednik Matice hrvatske i urednik, te dramski umjetnik Robert Kurbaša.

Ovim događanjem Ogranak Matice hrvatske u Splitu nastavlja manifestaciju 34. Dani Matice hrvatske u Splitu, koja će trajati do sredine prosinca.

U nadolazećim tjednima najavljen je niz književnih promocija, tribina i gostovanja, kojima će splitska publika imati priliku upoznati autore i sudjelovati u kulturnim događanjima u organizaciji Matice hrvatske.