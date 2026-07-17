Ljubav prema Hajduku ne poznaje granice: Grb Bijelih stigao do Sjevernog pola

Ljubav prema Hajduku stigla je i do Sjevernog pola. Martin Mitrović iz Svetog Petra na Moru, prvi časnik na ekspedicijskim kruzerima, tijekom svoje druge uspješne ekspedicije sa Svalbarda do područja Sjevernog pola iskoristio je priliku da na vrhu svijeta podigne grb voljenog kluba.

Mitrović je fotografiju s Hajdukovim grbom poslao uz kratku poruku u kojoj je otkrio da mu je ovo druga uspješna ekspedicija na krajnji sjever planeta.

– Ovo mi je druga uspješna ekspedicija sa Svalbarda na područje Sjevernog pola. Ovaj put iskoristio sam priliku i podignuo grb Hajduka – poručio je.

Njegova fotografija s jednog od najnepristupačnijih mjesta na Zemlji još je jednom pokazala da ljubav prema splitskom klubu ne poznaje granice. Od Dalmacije do Arktika, Hajdukov grb stigao je i na sam sjever svijeta.