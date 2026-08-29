Ljiljana otkrila zašto je na Thompsonov koncert povela mlade: "Nek si nađu prave dečke ovdje"

Vukovar je pod posebnim prometnim i sigurnosnim režimom zbog koncerta Marka Perkovića Thompsona čiji će prihod pomoći dovršetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu i izgradnji nogometnog stadiona u Vukovaru. Najveći je to koncert u povijesti grada, na kojem se očekuje oko 100 tisuća ljudi.

Od jutra na ulicama grada gužva. Slobodnog smještaja danima nema ni u široj okolici pa su ga mnogi ponudili besplatno.

Do početka koncerta je nešto manje od sat vremena, a iz Vukovara se s novim informacijama javio RTL-ov reporter. Kaže kako je fun zona gotovo puna, a Vukovar je cijeli dan bio pun posjetitelja. Svi ti ljudi slijevaju se na prostor koncerta od 16 sati kada je ulaz otvoren.

Posjetitelji otkrili zašto vole Thomspona

Na koncert je došao i Ivica Petrović iz Volodera. "Došao je cijeli autobus, obišli smo Ovčaru, poklonili se žrtvama i upalili svijeću pa smo došli ovdje", kazao je.

Čitav je dan bio pun emocija, a koncert će biti vrhunac. "Svatko od nas ima neke povode zašto dolazi na koncert. Ja sam došao jer volim slaviti svoju domovinu, domoljubne pjesme. Vuče mi emocije na Domovinski rat i djetinjstvo, kada je zajedništvo činilo Hrvatsku puno snažnijom i većom nego danas. Iz tih sjetnih pobuda volim i danas slušati Thompsona", dodao je Ivica.

I Ljiljana Parić Ivičić iz Popovače je otkrila zašto voli slušati Thompsona. "Slušam ga zbog domoljublja koje izražava. Na koncertu sam zbog zajedništva i atmosfere", priznala je.

Kaže kako su na koncert poveli i mlađe generacije, ako ništa da se provedu i "pronađu prave dečke ovdje".