Ljevica preuzela Lovret: Jerko Marinić Kragić se nije kandidirao

Promjena vlasti dogodila se u Gradskom kotaru Lovret. Koalicija Centra, Direkta, Možemo! i SDP-a, predvođena Nenadom Uvodićem, pobijedila je na kotarskim izborima sa samo 16 glasova razlike.

Uvodićeva lista osvojila je 229 glasova, dok je koalicija HDZ-a i Domovinskog pokreta dobila 213 glasova.

Na ovogodišnjim izborima birači na Lovretu mogli su birati između samo dvije liste, a među njima nije bilo nezavisne liste Jerka Marinića Kragića, koja je prije četiri godine pobijedila u ovom kotaru.

Lista Jerka Marinića Kragića nije se ni kandidirala

Marinić Kragić na izborima 2022. godine predvodio je vlastitu nezavisnu listu koja je osvojila tri vijećnička mandata. U listopadu iste godine jednoglasno je izabran za predsjednika Vijeća Gradskog kotara Lovret.

Na čelu kotara ostao je tijekom mandata, a još u ožujku ove godine kao predsjednik Lovreta sudjelovao je na sastanku s gradonačelnikom Tomislavom Šutom i gradskim službama na kojem se razgovaralo o projektima na području kotara.

Ovoga ljeta Marinić Kragić napustio je splitski Jadran i vaterpolsku karijeru nastavio u Steaui iz Bukurešta.

Na nove kotarske izbore nije izašao, a njegova nezavisna lista nije se ni kandidirala.

U utrci za Lovret tako su ostale dvije koalicije – Centar, Direkt, Možemo! i SDP s Nenadom Uvodićem na čelu te HDZ i DP. Na kraju je pobjeda pripala Uvodićevoj listi, ali s minimalnom razlikom. Lijeva koalicija dobila je 229, a HDZ i DP 213 glasova, pa je o pobjedniku jednog od splitskih kotareva odlučilo svega 16 glasova.

Lovret tako nakon mandata nezavisne liste Jerka Marinića Kragića prelazi u ruke koalicije Centra, Direkta, Možemo! i SDP-a.