Ljeto u Zoni: "Dođi svirati, slikati, raspravljati i upoznavati ljude"

Unatoč ljetnoj atmosferi, u Zoni se nastavlja bogat program tematskih druženja i radionica pa će na svoje doći ljubitelji filma, književnosti, glazbe, druženja i brojnih drugih interesa.

"Nakon odlične atmosfere na prvom Open Ampu, u srijedu, 8. srpnja, u 19 sati nastavljamo s novim Open Jam Sessionima. Večer će otvoriti bend ISTI u ulozi domaćina, nakon čega slijedi otvoreni jam i druženje ljubitelja glazbe", objašnjava Paula Komar, voditeljica Open Jama. U istom tjednu održat će se i Sajam razmjene korištenih predmeta, posljednji prije ljetne stanke. Na Anime zoni, najvećem druženju splitske anime zajednice, održat će se kviz znanja otvoren svima koji žele provjeriti koliko dobro poznaju svijet animea.

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"Na Prikinoj radionici, koja će se održati 13. srpnja, sudionici će na pristupačan i zabavan način istražiti svijet dopamina te bolje razumjeti povezanost depresivnosti, rastresenosti, ovisnosti i zaljubljenosti. Na prvom online izdanju Prikine radionice, 30. srpnja, možete saznati kako smanjiti stres i povećati koncentraciju", najavljuje Lara Zubanović, voditeljica savjetovališta Prika.

U srpnju započinje i ciklus dramskih radionica kroz koje će sudionici raditi na osjećaju sigurnosti na sceni te oslobađati svoj pokret, glas i emocije. Nastavljaju se i Filmski klub, Book Club i Filozofska ćakula - druženja namijenjena ljubiteljima filma, književnosti i kritičkog promišljanja. Na radionici Paint & Unwind, 21. srpnja, zainteresirani će imati priliku upoznati osnove slikanja i opustiti se u kreativnoj atmosferi.

"U ponedjeljak, 20. srpnja u 19 sati održava se prvi Plant Swap. Pridružite nam se na razmjeni biljaka, razmijenite iskustva s drugim ljubiteljima zelenila i pronađite novog biljnog sustanara", poziva Magdalena Zrno, voditeljica događanja Plant Swap.

Kraj mjeseca donosi novo izdanje Speed Friendinga i Karaoke, a više informacija o cjelokupnom programu te prijave za pojedina događanja dostupni su na klubzona.net.