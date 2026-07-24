Ljeto ne smije proći uz ekran: Djeci trebaju kretanje, igra i obaveze

Od rujna do lipnja djeca i tinejdžeri imaju jasno organiziran raspored. Škola, učenje, druženje, treninzi i druge izvanškolske aktivnosti ispunjavaju im veći dio dana. Postoje obaveze, određena rutina i vrijeme predviđeno za odmor.

No što se događa od lipnja do rujna, tijekom gotovo tri mjeseca školskih praznika, kada mnogi od njih odjednom dobiju gotovo neograničenu količinu slobodnog vremena?

Kao trener, ali prije svega kao otac, želim da moje dijete i tijekom ljeta ima barem neku aktivnost. Posebno mi je važno da se radi o fizičkoj aktivnosti, treningu ili bilo kojem obliku sporta.

Djeca imaju mnogo slobodnog vremena, dok mi roditelji zbog poslovnih i drugih obaveza često nismo u mogućnosti pratiti kako provode svaki sat svojega dana.

Osam sati na mobitelu nije samo izgubljeno vrijeme

Osam, deset ili čak više sati provedenih na mobitelu, računalu ili igraćoj konzoli nije samo izgubljeno vrijeme.

To su sati provedeni u pogrbljenom položaju, uz vrlo malo kretanja, pliće disanje i često nedovoljno sna. To su tisuće propuštenih prilika za trčanje, skakanje, penjanje, igru i razvoj motoričkih sposobnosti.

Dijete ne razvija brzinu igrajući videoigre. Ne razvija koordinaciju gledajući kratke videozapise. Ne razvija tjelesnu sigurnost i samopouzdanje sjedeći na kauču.

Ljetni praznici idealna su prilika da dijete bude vani, istražuje, kreće se i razvija svoje tijelo na način koji nijedan ekran ne može zamijeniti.

Ekrani nisu neprijatelji, ali ne smiju upravljati danom

Mobiteli, računala i ostali ekrani sami po sebi nisu neprijatelji. Oni su dio vremena u kojem živimo i potpuno ih je nemoguće, ali i nepotrebno, izbaciti iz života djece.

Problem nastaje kada ekran postane glavna aktivnost tijekom dana.

Tada se trebamo zapitati kakve navike gradimo i kako će se one odraziti na zdravlje, disciplinu i način života našega djeteta u budućnosti.

Nije cilj djeci zabraniti sve što vole, nego im pomoći da pronađu ravnotežu. Vrijeme može postojati i za mobitel i za igricu, ali prije toga mora postojati vrijeme za kretanje, obaveze, druženje i boravak na otvorenom.

Sport izgrađuje tijelo, ali i karakter

Sport i organizirane fizičke aktivnosti iznimno su važni za svako dijete.

Kretanjem se aktivira cijeli organizam, potiče metabolizam i stvaraju navike koje mogu ostati za cijeli život. Trening djeci daje obavezu, raspored i osjećaj odgovornosti.

Redovita fizička aktivnost pomaže u razvoju mišićne mase, smanjenju potkožnog masnog tkiva i prevenciji pretilosti. Razvijaju se snaga, brzina, koordinacija, izdržljivost i druge sposobnosti koje su važne za zdrav razvoj.

No sport nije važan samo zbog tijela.

Na treningu se dijete uči radu, disciplini, strpljenju, podnošenju poraza i poštovanju drugih. Uči funkcionirati u skupini, pomagati suigračima i graditi samopouzdanje. Jednako je važan i socijalni aspekt – druženje, igra, nova poznanstva i osjećaj pripadnosti.

Djeci ne treba savršeno isplanirano ljeto

Ne mora svako dijete tijekom praznika trenirati profesionalno niti svaki dan imati strogo ispunjen raspored.

Dovoljno je potaknuti ga da vozi bicikl, pliva, igra nogomet ili košarku, ide u šetnju, trči, planinari ili se igra s vršnjacima. Važno je da ne provede cijelo ljeto između kauča, kreveta i ekrana.

Djeci je potreban i odmor. Potrebni su im sloboda, dosada i vrijeme bez obaveza. Ali slobodno vrijeme ne bi smjelo postati potpuno nekontrolirano vrijeme.

Na nama roditeljima je da im pokažemo da ljeto može biti mnogo više od mobitela i igrica. Može biti vrijeme pokreta, igre, novih iskustava i stvaranja zdravih navika koje će trajati mnogo dulje od jednog školskog odmora.