Ljeto još nije gotovo: Split Spring festival stiže na Bedem Cornaro

Ljeto u Splitu još nije gotovo! Na jednom od najljepših mjesta u gradu, Bedemu Cornaro, od 10. do 20. rujna održava se Split Spring festival – Late Summer Edition, koji donosi spoj dobre hrane, pića, glazbe i zabave.

Festival okuplja kreativne domaće bistroe i restorane koji će svoju ponudu predstaviti u street food izdanju. Uz spizu, posjetitelje očekuje i bogat popratni program, a svaku večer bit će organiziran DJ program uz različite nastupe.

Festival počinje u četvrtak, 10. rujna, opening eventom, dok je dan kasnije, u petak, na programu koncert TBF-a.

Subota donosi projekciju crtića Zootropolis i Pub Quiz by Plestigram by Staropramen, a nedjelja je rezervirana za Family Day i projekciju filma Paddington in Peru.

Filmski program nastavlja se u ponedjeljak uz One Battle After Another, a u utorak je na rasporedu F1 The Movie. U srijedu posjetitelje očekuje Sip & Paint by PeTe, dok je četvrtak rezerviran za Paint by Limonce Spritz.

Petak i subota, 18. i 19. rujna, donose Kids Art & Fun, odnosno dječje slikarske radionice.

Osim glavnog programa, posjetitelje očekuju i brojne dodatne aktivnosti – piknik zona by Staropramen, chill kutak by PeTe i Maraska, kutak s igrama by Jameson, kutak za čitanje by PeTe, dječji kutak te kutak za kućne ljubimce by Purina.

Festival ima i humanitarnu komponentu. U suradnji s udrugom Bestie prikupljat će se donacije za napuštene životinje na području Splitsko-dalmatinske županije.

Sve to odvijat će se na Bedemu Cornaro, skrivenom i mirnom kutku u samom centru Splita.

Split Spring festival održava se od 10. do 20. rujna, radnim danom od 16 do 23 sata, subotom i nedjeljom od 12 sati, dok je petkom i subotom program predviđen do ponoći.

Dobra spiza, glazba, filmovi i druženje – čini se da je ljeto u Splitu ipak još uvijek tu.