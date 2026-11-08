Ljeto je odavno završilo, ali hrvatski kampovi i dalje su puni: Turisti otkrili čari odmora bez gužvi, brojke iznenađuju

Ljeto je odavno završilo, ali na hrvatskoj obali turistička sezona i dalje živi. Zimsko kampiranje više nije rezervirano samo za entuzijaste, već je postalo ozbiljan trend. Pokazuju to i rastuće brojke, piše Dnevnik.

Iako je kraj listopada, prvi red do mora, u pulskom kampu pun je do posljednje parcele.

"Predivno je, sretni smo što smo našli ovo mjesto. Malo je hladnije, ali je ipak dovoljno toplo da budemo vani. Sretna sa samo što sjedim ovdje, čitam knjigu i ne radim ništa", rekla je Gisela iz Njemačke.

I brojke pokazuju da se svake godine sve više kampova u Hrvatskoj otvara i zimi, te da raste interes za blagdane "na otvorenom". U odnosu na lani, plus u listopadu, kad su noćenja u pitanju je četiri posto.

"Za božićne i novogodišnje praznike očekujemo jako dobru popunjenost. Naravno, ako nam to vremenske prilike dozvole, odnosno ne budu neki duži kišni periodi gdje ćemo vjerojatno ostvariti popunjenost od 60 posto", rekla je Dolores Dragun, direktorica kampa u Puli.

Struka ističe kako je ovo jasan pokazatelj produljenja domaće turističke priče.

"Ljudi možda žele mir, žele osamu, žele malo imati neku svoju privatnost koju ljeti teško mogu imati. Jednostavno, ja bih rekao da Istra je lagano počela živjeti cijelu godinu", kazao je Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija pri HGK.