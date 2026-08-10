Ljeto bez milosti - opet stižu četrdesetice. Hoće li Velika Gospa označiti "prekretnicu"?

Dani vikenda za nama donijeli su nastavak pravih ljetnih vrućina. Pri tome je nestabilnija bila subota koja je dijelovima Dalmacije donijela dobrodošle pljuskove, dok je nedjelja prošla u znaku sunčanog vremena bez značajnog vjetra.

U novom tjednu ulazimo u sredinu kolovoza, središnji dio posljednjeg mjeseca klimatološkog ljeta. Blagdan Velike Gospe, koji se slavi 15. kolovoza, u pučkoj je meteorologiji dugo slovio za prekretnicu ljeta. Ipak, klimatske promjene su učinile svoje pa je posljednje desetljeće i duže već uobičajeno da se velike ljetne vrućine i dalje događaju i u drugom dijelu kolovoza, čak i nekada u rujnu.

Niti ove godine bilo kakve prekretnice vezane uz spomenuti blagdan neće biti. Cijeli novi tjedan proći će u znaku pretežno sunčanog vremena. Dodatno će zatopliti pa bi u srijedu i četvrtak u nekim dijelovima Dalmacije najviše dnevne temperature ponovno mogle biti do 40-ak stupnjeva Celzijusovih.

Krajem srijede i krajem četvrtka prolazno će ojačati bura, a jedva primjetno popuštanje velikih vrućina dogodit će se krajem tjedna.

U ponedjeljak će biti pretežno sunčano. U noću tiho ili burin, danju će zapuhati slab do umjeren vjetar s jugozapada i zapada, prema otvorenom i sjeverozapada te će kasno popodne među otocima imati pojačane udare. Minimalne jutarnje temperature od 18 do 27°C. Najviše dnevne temperature od 32 do 38°C.

Utorak će biti pretežno vedar. U noću tiho ili burin, danju će zapuhati slab do umjeren vjetar s jugozapada i zapada, prema otvorenom i sjeverozapada te će kasno popodne među otocima imati pojačane udare. Minimalne jutarnje temperature od 18 do 28°C. Najviše dnevne temperature od 33 do 40°C.

U srijedu pretežno sunčano i suho. Ujutro slaba bura, podno Velebita jaka. Danju slab vjetar zapadnih smjerova, jači kasno popodne na moru. Navečer će uz obalu prolazno biti bure. Jutarnje temperature zraka bez veće promjene, najviše dnevne većinom od 33 do 40°C.

Stabilno vrijeme dobra je vijest za sve koji će promatrati pomrčinu Sunca ili "loviti" Perzeide u noći.

Gotovo identično vrijeme očekuje nas u četvrtak. I dalje vrući i vrlo vruće, navečer će prolazno biti pojačanih udara bure.

U petak pretežno vedro. Ujutro i navečer slaba bura, danju slab do umjeren vjetar s mora. Bit će neznatno manje vruće, većinom od 32 do 38°C.

U dane vikenda prevladavat će vedro. Vjetar će dodatno oslabiti, a dnevne temperature zraka bit će 1 do 4 stupnja manje u odnosu na sredinu tjedna.

Hoće li ljeto končano "popustiti" sljedeći tjedan - o tome ćemo pisati za nekoliko dana...