Ljetno kino Bačvice večeras uz Omiš: prihod od projekcije filma "Iz ničega u ništa" stanovnicima opožarenog područja

U znak solidarnosti sa svim stanovnicima opožarenog područja Omiša, sav prihod od ulaznica večerašnje projekcije (15. kolovoza) filma "Iz ničega u ništa", redatelja Ivana Perića, donirat će se stradalima. Projekcija u Ljetnom kinu Bačvice kreće u 21 sat, a blagajna i kino otvoreni su od 20 sati.

Dodatna projekcija organizirana je nakon što je premijerno prikazivanje filma, održano 7. kolovoza na istoj lokaciji, rasprodano. "Iz ničega u ništa" je dokumentarno-igrana komedija koja stvarne televizijske arhivske snimke, novinske izvještaje i autentične događaje spaja s igranim scenama, brišući granicu između dokumentarca i fikcije.

U središtu filma nalazi se višedesetljetna izgradnja brze ceste Split - Omiš i omiške obilaznice, koja postaje polazište za potpuno neočekivanu priču. Dante, lokalni iznajmljivač polupodmornice, u apartmanu pronalazi kameru koju je zaboravio češki turist i odlučuje njome snimiti dokumentarni film o izgradnji obilaznice.

Njegovo istraživanje ubrzo ga odvodi među galeriju osebujnih likova - gurua Vicu, engleskog umjetnika Frigsteena i njegovu Mehaničku kokoš – Vice ima teoriju da su prometne gužve namjerno fabricirane kako bi se imalo opravdanje za bušenje tunela u planini da bi se došlo do oscilatora Nikole Tesle.

Ono što počinje kao potraga za odgovorima o izgradnji omiške obilaznice postupno prerasta u duhovitu satiru o ljudskoj potrebi da iza svake slučajnosti pronađemo skriveni plan, tajnu organizaciju ili teoriju zavjere. Što se priča više razvija, to je sve teže razlučiti gdje završavaju činjenice, a počinje fikcija.

Film je režirao Ivan Perić, koji ujedno tumači i glavnu ulogu. Uz njega nastupaju Vice Tomasović, Josip Rogošić, Marko Mandić i drugi.

Produkciju potpisuje Propeler Film, a producenti su Boris T. Matić, Lana Matić i Ivan Perić. Montažer filma je Vladimir Gojun, a dizajn zvuka potpisuje Hrvoje Štefotić.