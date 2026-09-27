Ljetno kino Bačvice pred obnovom: Odabran izvođač, poznata cijena radova

Grad Split donio je odluku o odabiru izvođača radova za rekonstrukciju Ljetnog kina Bačvice. Odabrana je splitska tvrtka Reliance, čija ponuda iznosi 2.392.657,20 eura s PDV-om.

Na natječaj su pristigle dvije ponude, a Relianceova je odabrana prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude. Vrijednost bez PDV-a iznosi 1.914.125,76 eura, što je približno 6,34 posto više od procijenjenih 1,8 milijuna eura.

Odluka predviđa rok mirovanja i mogućnost žalbe. Datum početka i rok završetka radova nisu navedeni, kao ni detaljan opis planiranih zahvata.

Festivalu potpora odobrena nakon prigovora

Uz ovogodišnji filmski program na Bačvicama bilo je vezano i pitanje financiranja Festivala mediteranskog filma Split, kojem je ljetno kino jedna od glavnih lokacija.

Festival prvotno nije dobio sredstva na gradskom javnom pozivu za programe u kulturi za 2026. godinu. Nakon prihvaćenog prigovora odobreno mu je 15.000 eura. Riječ je o potpori festivalskom programu, odvojenoj od financiranja rekonstrukcije kina.

Ovogodišnje otvaranje festivala bilo je rasprodano nekoliko dana unaprijed, a za završnu večer, nakon prodaje redovnih ulaznica, bile su ponuđene i ulaznice "za zidić".

Održan ljetni program, uvedene i inkluzivne projekcije

Nakon festivala redovita sezona Ljetnog kina Bačvice otvorena je 25. lipnja, u organizaciji Kina Mediteran i Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata. Posljednja ovogodišnja projekcija bila je najavljena za 13. rujna.

U srpnju je najavljena i prva inkluzivna projekcija, s prijevodom na hrvatski znakovni jezik, inkluzivnim titlovima i audiodeskripcijom za gluhe, nagluhe, slijepe i slabovidne posjetitelje.

Odabirom ponude napravljen je sljedeći korak u postupku rekonstrukcije, dok će raspored radova i njihov odnos prema budućoj sezoni biti poznati nakon objave dodatnih informacija.